Салах в случае перехода в «Аль-Иттихад» может обойти Роналду по доходам

Нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху обещают огромные доходы в Саудовской Аравии.

Если египетский футболист присоединится к «Аль-Иттихаду», то по общей выручке может обойти форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Ему предложили трехлетний контракт с зарплатой 65 миллионов фунтов в год (около 75,8 млн евро).

Сумма оклада значительно увеличится за счет коммерческих выплат и доходов от имиджевых прав.

Сообщалось, что «Ливерпуль» отказался вести переговоры о продаже Салаха.