Стало известно, какую зарплату предложили Салаху в Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил очень щедрое предложение от саудовского клуба.

«Аль-Иттихад» готов платить египтянину 80 миллионов евро в год. Контракт – на три сезона.

Стороны ведут переговоры об условиях возможного трансфера. Сообщалось, что саудовцы согласны заплатить за форварда 90 миллионов евро.

Салах в новом сезоне оформил 1+1 в 2 матчах.

Его рыночная стоимость – 65 млн евро.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 2025 года.

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