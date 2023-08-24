Стало известно, какую зарплату предложили Салаху в Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил очень щедрое предложение от саудовского клуба.
«Аль-Иттихад» готов платить египтянину 80 миллионов евро в год. Контракт – на три сезона.
Стороны ведут переговоры об условиях возможного трансфера. Сообщалось, что саудовцы согласны заплатить за форварда 90 миллионов евро.
- Салах в новом сезоне оформил 1+1 в 2 матчах.
- Его рыночная стоимость – 65 млн евро.
- Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 2025 года.
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Источник: твиттер Николо Скиры