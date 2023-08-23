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    Саудовцы готовят 90 миллионов на Салаха

    «Аль-Иттихад» рассчитывает купить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    Как написал в твиттере журналист Руди Галетти, саудовцы готовят на египтянина 90 миллионов евро. Сделка может стать самой дорогой в истории чемпионата Саудовской Аравии.

    • У Салаха контракт еще на 2 года.
    • Игрок стоит 65 миллионов евро.
    • «Аль-Иттихад» тренирует бывший вратарь «Динамо» Нуну Эшпириту Санту.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6004

      fakeid 1 час назад

      составчик у них неплох. фабиньо, канте, бенземюк. с салахом точно будут в тройке. надеюсь, матч тв купит права на их чемп, будет интересно посмотреть.

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