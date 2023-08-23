Саудовцы готовят 90 миллионов на Салаха

составчик у них неплох. фабиньо, канте, бенземюк. с салахом точно будут в тройке. надеюсь, матч тв купит права на их чемп, будет интересно посмотреть.
«Аль-Иттихад» рассчитывает купить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Как написал в твиттере журналист Руди Галетти, саудовцы готовят на египтянина 90 миллионов евро. Сделка может стать самой дорогой в истории чемпионата Саудовской Аравии.
- У Салаха контракт еще на 2 года.
- Игрок стоит 65 миллионов евро.
- «Аль-Иттихад» тренирует бывший вратарь «Динамо» Нуну Эшпириту Санту.