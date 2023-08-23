Саудовцы готовят 90 миллионов на Салаха

«Аль-Иттихад» рассчитывает купить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Как написал в твиттере журналист Руди Галетти, саудовцы готовят на египтянина 90 миллионов евро. Сделка может стать самой дорогой в истории чемпионата Саудовской Аравии.