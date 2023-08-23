«Зенит» готовит 25 миллионов на покупку бразильца, который дрался с тренером

«Зенит» заинтересован в нападающем «Фламенго» Педро Абреу. Идут переговоры.
Россияне планируют заплатить за 26-летнего игрока 25 миллионов евро. «Зенит» общается с агентами Педро.
- Также игрок интересен «Аль-Хилялю» и «Бенфике».
- Педро – лучший бомбардир «Фламенго» в прошлом сезоне (27 голов в 41 матче).
- За последние 10 матчей футболист провел на поле 250 минут. Возможно, это связано с недавней стычкой Педро с помощником главного тренера Хорхе Сампаоли. В ее результате спортсмен получил удар в лицо.
Источник: Globo