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  • «Зенит» готовит 25 миллионов на покупку бразильца, который дрался с тренером

«Зенит» готовит 25 миллионов на покупку бразильца, который дрался с тренером

23 августа 2023, 11:47
13

«Зенит» заинтересован в нападающем «Фламенго» Педро Абреу. Идут переговоры.

Россияне планируют заплатить за 26-летнего игрока 25 миллионов евро. «Зенит» общается с агентами Педро.

  • Также игрок интересен «Аль-Хилялю» и «Бенфике».
  • Педро – лучший бомбардир «Фламенго» в прошлом сезоне (27 голов в 41 матче).
  • За последние 10 матчей футболист провел на поле 250 минут. Возможно, это связано с недавней стычкой Педро с помощником главного тренера Хорхе Сампаоли. В ее результате спортсмен получил удар в лицо.

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Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго
Комментарии (13)
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ilichkadr
1692780743
Не совсем понятно, кто кому навалял? Если Педро помощнику главного тренера, то это статья. Если наоборот, то обычный неуставняк в целях воспитания.
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JTherry
1692781002
за избитую по фейсу пе.др.инью можно смело скидку просить...)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1692782350
Скоро Зенит можно будет вместо сборной Бразилии заявлять на турниры
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Freyd
1692782811
так в тг написали фламенго отказал
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Вомбат
1692782889
По Пединьо давным-давно уже получен отказ - его Фламенго предлагал обменять на Вендела, но Зенит не соглсился. А это очередной фейк от Глобо.
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acor94
1692783113
Не перспективный, потом не перепродать, так что не нужен.
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alefreddy
1692794900
одни педро да педурино в стане сенита
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Вомбат
1692826113
Я вчера написал - фейк. Медведев сегодня сказал - галлюцинация. Что скажут завтра?
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361isa@mail.ru
1692860784
Еще один драчун))
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