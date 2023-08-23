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    • «Зенит» готовит 25 миллионов на покупку бразильца, который дрался с тренером

    «Зенит» готовит 25 миллионов на покупку бразильца, который дрался с тренером

    «Зенит» заинтересован в нападающем «Фламенго» Педро Абреу. Идут переговоры.

    Россияне планируют заплатить за 26-летнего игрока 25 миллионов евро. «Зенит» общается с агентами Педро.

    • Также игрок интересен «Аль-Хилялю» и «Бенфике».
    • Педро – лучший бомбардир «Фламенго» в прошлом сезоне (27 голов в 41 матче).
    • За последние 10 матчей футболист провел на поле 250 минут. Возможно, это связано с недавней стычкой Педро с помощником главного тренера Хорхе Сампаоли. В ее результате спортсмен получил удар в лицо.

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3878

      acor94 12 минут назад

      Не перспективный, потом не перепродать, так что не нужен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2746

      Болотоход 15 минут назад

      О педро как раз для помойки лазурной!! Да еще и за 30 мультов((( Позор баклажанам))))

      0
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      Рейтинг: +13127

      Вомбат 15 минут назад

      По Пединьо давным-давно уже получен отказ - его Фламенго предлагал обменять на Вендела, но Зенит не соглсился. А это очередной фейк от Глобо.

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      Рейтинг: +1488

      Freyd 17 минут назад

      так в тг написали фламенго отказал

      0
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      Рейтинг: +34

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 24 минуты назад

      Скоро Зенит можно будет вместо сборной Бразилии заявлять на турниры

      0
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      Рейтинг: +30811

      JTherry 47 минут назад

      за избитую по фейсу пе.др.инью можно смело скидку просить...)

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      Рейтинг: +19577

      ilichkadr 51 минуту назад

      Не совсем понятно, кто кому навалял? Если Педро помощнику главного тренера, то это статья. Если наоборот, то обычный неуставняк в целях воспитания.

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