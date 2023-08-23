Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»

Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая расстроен отъездом полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Баски купили россиянина за 12 миллионов евро.

Захарян – воспитанник «Динамо».

«Сосьедад» выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.

«Уехал из России Захарян. Теперь я должен смотреть в РПЛ Кирилла Набабкина. И Антона Заболотного. Когда он принимает мяч ногами, смеются даже кроты. Они в шоке с такого.

Не надо радоваться отъезду россиян в Европу», – сказал Гурцкая.