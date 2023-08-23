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    • Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»

    Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»

    Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая расстроен отъездом полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    • Баски купили россиянина за 12 миллионов евро.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • «Сосьедад» выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.

    «Уехал из России Захарян. Теперь я должен смотреть в РПЛ Кирилла Набабкина. И Антона Заболотного. Когда он принимает мяч ногами, смеются даже кроты. Они в шоке с такого.

    Не надо радоваться отъезду россиян в Европу», – сказал Гурцкая.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2746

      Болотоход 6 минут назад

      Там у коней таких уникумов тьма(((

      0
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      Рейтинг: +21485

      Cleaner 1 час назад

      Девушка, не лезли бы Вы в футбол...

      0
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