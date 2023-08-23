Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»

Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая расстроен отъездом полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
- Баски купили россиянина за 12 миллионов евро.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- «Сосьедад» выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.
«Уехал из России Захарян. Теперь я должен смотреть в РПЛ Кирилла Набабкина. И Антона Заболотного. Когда он принимает мяч ногами, смеются даже кроты. Они в шоке с такого.
Не надо радоваться отъезду россиян в Европу», – сказал Гурцкая.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»