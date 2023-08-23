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    Дзагоев назвал страну, в которой может продолжить карьеру

    Экс-игрок «Рубина» Алан Дзагоев заявил, что может продолжить карьеру в Греции.

    – Пока без конкретики. Уверен, что что‑то будет, потому что в прошлом году ровно то же самое было. Если честно, то тогда переживал. В мае все закончилось… Июнь, июль… Когда сезон закончился, было очень много звонков – из Турции, еще куда‑то, еще что‑то…

    Подумал: «Ого, ничего себе! Молодой!» Вполне возможно, что окажусь вместе с Зораном Тошичем.

    – Серьезно?

    – Преждевременно это говорить, но всe возможно.

    – А где он сейчас?

    – В Греции.

    – Был вариант, при котором тебя Черчесов мог в Венгрию позвать, когда там работал?

    – Нет, как‑то не разговаривали. Мне в прошлом году говорили про Венгрию, но не к Черчесову. Честно говоря, даже не помню команду.

    – Ну хоть из высшего дивизиона?

    – Да, из высшего.

    – То есть ты хотел конкурировать с Черчесовым?

    – Нет, я сразу сказал нет

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    Источник: «Матч ТВ»

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