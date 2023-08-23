Игроки «ПСЖ» выбрали капитана тайным голосованием

Футболисты «ПСЖ» определились с капитаном команды на сезон.

По информации RMC Sport игроки приняли участие в тайном голосовании, по итогам которого защитник Маркиньос остался капитаном команды.

Первым вице-капитаном стал Данилу Перейра, вторым – Преснел Кимпембе, третьим – Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с двух ничьих.

Клуб выиграл чемпионат Франции в прошлом сезоне.

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