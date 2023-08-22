Дзагоев объяснил уход из «Рубина»

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев ответил, почему с ним не продлили контракт летом.

«Ну, на самом деле, насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить. Мы с ним разговаривали, он мне в глаза сказал, что хочет меня оставить. Сказал, что будет разговаривать с руководством об этом.

Руководство мне так и не сказало ни да, ни нет. Где‑то в июле Эдуард Сафонов мне позвонил и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт. Я говорю: «Окей». Вот это официальная версия. Мы пожали руки и разошлись», – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».