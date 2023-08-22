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    • Мостовой: «Я изменил менталитет «Сельты» и превратил ее в испанского топа»

    Мостовой: «Я изменил менталитет «Сельты» и превратил ее в испанского топа»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о своей роли в развитии клуба.

    • Игрок был в Виго с 1996 по 2004 год.
    • Он провел за команду в чемпионате 235 матчей, забил 54 гола.
    • За сборную России Мостовой провел 50 матчей, забил 10 голов.

    – После одной победы в восьми турах аргентинского тренера Карлоса Аймара сменил Фернандо Кастро. Нового тренера вы описали так: «Без имени, без достижений, работал за копейки. В Испании его по большому счету никто не уважал».

    – Честно говоря, я уже не помню, кто первый год тренировал нас, потому что я тогда пошeл на конфликт со всеми. Я говорю: «Ребят, если вы хотите чего-то добиться, то так нельзя. Это не футбол, это деревня какая-то». Они этого не понимали.

    – Как в клубе реагировали на ваш крик души?

    – Потом уже в «Сельте» меня послушались и те, кто изначально был против меня, сами же подходили и говорили: «Алекс, спасибо, что всe это начал. Иначе мы тут так и ковырялись бы».

    – Пиком вашего недовольства был матч против хихонского «Спортинга», когда вы просто ушли с поля, а у вашей команды даже не было возможности вас заменить.

    – Верно, у меня уже был взрыв. Я ничего не выдерживал, ничего не понимал. Мне уже было абсолютно пофигу на всe.

    Это была вершина той истории, после которой «Сельта» стала уважаемым и сильным клубом не только в Испании, но и в Европе. Это был тот самый толчок. «Пакси», как мы называли Салинаса, и все те, кто изначально был против меня, потом стали моими лучшими друзьями, и все благодарили за ту революцию.

    – Почему изначально вас не поддержали?

    – Потому что они не понимали, что в футболе нужно многие вещи переделывать, чтобы добиваться успеха. Им было комфортно в условиях, где от них ничего не ждут и не требуют. Они ведь многого не видели, нигде не играли и не знали. «Сельта» до моего прихода была местечковой командой, которая в еврокубках не играла. Хорошо, что ко мне прислушались, переделали базу, создали условия, начали покупать сильных футболистов, появились Валерий Карпин, Ревиво, Мазиньо, Клод Макелеле. Всe начали понимать, что с такой командой надо возить всех, что мы в принципе и делали.

    – Получается, вы полностью изменили менталитет деревенской команды и превратили еe в испанского топа. Правильно?

    – Именно так.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1252

      k611 48 минут назад

      "Звёздная болезнь" явно просматривается.

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