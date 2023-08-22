«Пари НН» и «Ростов» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 26 августа в 20:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

четыре победы «Ростова»

один раз выиграл «Пари НН»

«Ростов» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Пари НН» – 2.75

ничья – 3.40

победа «Ростов» – 2.70

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН – Ростов

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» – «Ростов»