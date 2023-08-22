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    • Где смотреть матч «Пари НН» – «Ростов» бесплатно: 6 тур РПЛ, 26 августа 2023

    Где смотреть матч «Пари НН» – «Ростов» бесплатно: 6 тур РПЛ, 26 августа 2023

    «Пари НН» и «Ростов» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 26 августа в 20:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей:

    • четыре победы «Ростова»
    • один раз выиграл «Пари НН»

    «Ростов» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

    • победа «Пари НН» – 2.75
    • ничья – 3.40
    • победа «Ростов»2.70

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН – Ростов

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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