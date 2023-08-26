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    • «Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2023

    «Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Пари НН» – «Ростов», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

    Ориентировочные стартовые составы команд:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Живоглядов, Масоэро, Стоцкий, Трошечкин, Севикян, Карапузов, Калинский, Майга, Сулейманов.

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Мелехин, Вахания, Лангович, Ионов, Глебов, Уткин, Миронов, Мохеби, Комличенко

    Главный тренер: Валерий карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН»«Ростов»

    Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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