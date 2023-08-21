В КДК прокомментировали нецензурное оскорбление Дзюбы в адрес Моссаковского

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал нецензурное оскорбление нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес комментатора Михаила Моссаковского.

«Все, что приходит вне стадиона, не является юрисдикцией КДК. На его условную дисквалификацию этот эпизод никак не повлияет. Я видел это видео.

С моей точки зрения, оскорбительных слов Дзюбой сказано не было», – сказал Григорьянц.