В КДК прокомментировали нецензурное оскорбление Дзюбы в адрес Моссаковского

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал нецензурное оскорбление нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес комментатора Михаила Моссаковского.
«Все, что приходит вне стадиона, не является юрисдикцией КДК. На его условную дисквалификацию этот эпизод никак не повлияет. Я видел это видео.
С моей точки зрения, оскорбительных слов Дзюбой сказано не было», – сказал Григорьянц.
- Игрок условно дисквалифицирован на 2 матча за угрозы в адрес журналиста неделю назад.
- Дзюба угрожал репортеру «засунуть в одно место» телефон.
- Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.