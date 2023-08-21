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    • В КДК прокомментировали нецензурное оскорбление Дзюбы в адрес Моссаковского

    В КДК прокомментировали нецензурное оскорбление Дзюбы в адрес Моссаковского

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал нецензурное оскорбление нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес комментатора Михаила Моссаковского.

    «Все, что приходит вне стадиона, не является юрисдикцией КДК. На его условную дисквалификацию этот эпизод никак не повлияет. Я видел это видео.

    С моей точки зрения, оскорбительных слов Дзюбой сказано не было», – сказал Григорьянц.

    • Игрок условно дисквалифицирован на 2 матча за угрозы в адрес журналиста неделю назад.
    • Дзюба угрожал репортеру «засунуть в одно место» телефон.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4785

      Ziklop 23 минуты назад

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