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    • Семин назвал главную причину поражения «Спартака» от «Зенита»

    Семин назвал главную причину поражения «Спартака» от «Зенита»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

    «По уровню подбора игроков «Спартак» и «Зенит» совершенно равны. Но всегда побеждает тот, кто использует ошибки соперника, кто заранее учтет схему, тактику. «Зенит» это учел, поэтому закономерно победил. Хотя «Спартак» эпизодами пытался переломить исход встречи, но не получилось.

    «Спартак» в этом году должен себе ставить задачу бороться за чемпионство и победу в чемпионате. По подбору футболистов это одна из сильнейших команд. Но чересчур большие изменения, которые происходят перед матчем и во время матча не дают игрокам почувствовать друг друга, чтобы играть стабильно.

    Команде нужна стабильность, тогда будут набираться очки. Очень много изменений. Наверное, это самая большая проблема.

    Наверное, у «Спартака» много равных игроков, но чемпионат выигрывает команда, у которой 17-18 футболистов», – заявил Семин.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:13
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +21424

      Cleaner 40 минут назад

      Главная причина поражения Спартака - это игроки и тренер Спартака!!!...))) Ржу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24003

      Persona_non_Grata 48 минут назад

      Да, уже пора бы определиться с основным составом. Эксперименты с Литвиновым в центре обороны, полная неопределенность в средней линии, да и с вратарской позицией ...

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