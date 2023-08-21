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  • Семин назвал главную причину поражения «Спартака» от «Зенита»

Семин назвал главную причину поражения «Спартака» от «Зенита»

21 августа 2023, 14:13
4

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«По уровню подбора игроков «Спартак» и «Зенит» совершенно равны. Но всегда побеждает тот, кто использует ошибки соперника, кто заранее учтет схему, тактику. «Зенит» это учел, поэтому закономерно победил. Хотя «Спартак» эпизодами пытался переломить исход встречи, но не получилось.

«Спартак» в этом году должен себе ставить задачу бороться за чемпионство и победу в чемпионате. По подбору футболистов это одна из сильнейших команд. Но чересчур большие изменения, которые происходят перед матчем и во время матча не дают игрокам почувствовать друг друга, чтобы играть стабильно.

Команде нужна стабильность, тогда будут набираться очки. Очень много изменений. Наверное, это самая большая проблема.

Наверное, у «Спартака» много равных игроков, но чемпионат выигрывает команда, у которой 17-18 футболистов», – заявил Семин.

  • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
  • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
  • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семин Юрий
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1692617841
Да, уже пора бы определиться с основным составом. Эксперименты с Литвиновым в центре обороны, полная неопределенность в средней линии, да и с вратарской позицией ...
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DOCTOR PENALTY
1692623153
Юрий Палыч абсолютно прав. Только стабильности в Спартаке не будет, так как Абаскаль упрямо навязывает команде истерический стиль управления игрой, с постоянным психологическим давлением на игроков. Такие методы дают результат только на коротком промежутке, вдолгую они срабатывают крайне редко. Очевидно также, что он не имеет опыта работы с игроками высокого класса. Это не тренер для ТОП-клуба.
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Вомбат
1692623380
Да уж, так тасовать состав, это за гранью понимания. Я был категорически неправ, ожидая от Абаскаля, что он вот-вот ликвидирует шероховатости в обороне Спартака и при выходе из обороны. Он напротив делает их хроническими.
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То ли ещё будет
1692639154
Палыч во многом прав. Плюс ещё одна из главных причин - неумение спартаковцев, в отличие от их соперников, попадать по воротам из убойных позиций. Если научатся - их игра улучшится на порядок. Надо после тренировок оставаться и бить, бить, бить. PS. Одно пожелание им;- Не давайте бить Зобнину, это не его.
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