Семин назвал главную причину поражения «Спартака» от «Зенита»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«По уровню подбора игроков «Спартак» и «Зенит» совершенно равны. Но всегда побеждает тот, кто использует ошибки соперника, кто заранее учтет схему, тактику. «Зенит» это учел, поэтому закономерно победил. Хотя «Спартак» эпизодами пытался переломить исход встречи, но не получилось.

«Спартак» в этом году должен себе ставить задачу бороться за чемпионство и победу в чемпионате. По подбору футболистов это одна из сильнейших команд. Но чересчур большие изменения, которые происходят перед матчем и во время матча не дают игрокам почувствовать друг друга, чтобы играть стабильно.

Команде нужна стабильность, тогда будут набираться очки. Очень много изменений. Наверное, это самая большая проблема.

Наверное, у «Спартака» много равных игроков, но чемпионат выигрывает команда, у которой 17-18 футболистов», – заявил Семин.

«Зенит» выиграл со счетом 3:1.

Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.

До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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