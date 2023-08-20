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  • Абаскаль – после поражения от «Зенита»: «Соперник почти не создавал моментов»

Абаскаль – после поражения от «Зенита»: «Соперник почти не создавал моментов»

20 августа 2023, 22:17
56

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает незаслуженным поражение от «Зенита».

Московская команда проиграла петербуржцам со счетом 1:3 и опустилась на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя – были два момента, но не реализовали. Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко.

Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику. Были моменты у Бонгонда. Могли сделать счет 2:2.

Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», – сказал Абаскаль

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (56)
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alp
1692559156
хрюшки, что с лицом? )) даже левый пендаль не помог
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knikos
1692559173
Не создал моментов ... и забил трёшник ...Перевод не тот или башка тупая ?
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vla4839
1692559227
Необъективный. У Зенита было много моментов. Спартак имел меньше
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JIEGEHDA
1692559552
Соперник ничего не создал , никаких моментов Пари 4 Урал 3 Зенит 3 3 матча 10 голов . Но самое главное соперник ничего не создал . Да не фигня . Джикия попой берет мячи . Фигня не момент. Сергеев перекладина а Мантуан с 3 метров мажет подбор . Не момент . Всё фигня
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neveldomha
1692559669
Это же не 7-1. Конечно не создал.
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Spirit_78
1692559693
Помимо трёх забитых с игры мячей, были моменты у Сергеева и у Кассьерры - это то, что можно назвать стопроцентно голевыми. Сколько было других, менее опасных - пусть пересматривает матч и считает. Спартак очень много бил из-за пределов штрафной, называть это моментами можно с натяжкой. Были конечно и опасные, но...
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ilichkadr
1692559714
Сколько уже было в Спартаке подобных говорунов? Будем продолжать исправлять ошибки и т.д. Соперник почти не создавал моментов? Пять 100 процентных голевых моментов создал Зенит. Три из них реализовал. Спартак не создал ни одного, но Абаскаль в очередной раз несёт ахинею.
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лошадка35
1692559758
Если верить Википедии: Футбо́л — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела большее количество раз, чем команда соперника. __________________ Про моменты ничего не сказано)
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Вомбат
1692560255
Соперник как раз создал ряд убойных моментов, а вот у Спартака вспомнить особенно нечего. Были удары из трудных позиций, не более того. Ну а главное в этом интервью Бомбардир вырезал - то, что Абаскаль обвинил в поражении Спартака судейство, которое назвал позорным из-за желтой Игнатову. Позорником в этой ситуации себя показал именно он. Желтая была заслуженной, а Абаскаль сильно упал в моих глазах.
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Босота Сахары
1692560338
Мне одному кажется, Абаскаль какой то другой футбол смотрит ??
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