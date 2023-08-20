Абаскаль – после поражения от «Зенита»: «Соперник почти не создавал моментов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает незаслуженным поражение от «Зенита».

Московская команда проиграла петербуржцам со счетом 1:3 и опустилась на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя – были два момента, но не реализовали. Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко.

Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику. Были моменты у Бонгонда. Могли сделать счет 2:2.

Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», – сказал Абаскаль