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    • Абаскаль – после поражения от «Зенита»: «Соперник почти не создавал моментов»

    Абаскаль – после поражения от «Зенита»: «Соперник почти не создавал моментов»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает незаслуженным поражение от «Зенита».

    Московская команда проиграла петербуржцам со счетом 1:3 и опустилась на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    «Команда хотела победить во что бы то ни стало. Начало было хорошим. Нужно отметить пару моментов, которые были, когда мы заходили в так называемую золотую зону. Отдавали передачи под себя – были два момента, но не реализовали. Потом мы отдали пространство сопернику. Возможно, играли слишком широко.

    Во втором тайме, за исключением 3 моментов со стороны соперника, все было хорошо. Но потеряли концентрацию, позволили забить сопернику. Были моменты у Бонгонда. Могли сделать счет 2:2.

    Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот. Нужно продолжать верить в ребят и идти вперед. Будем продолжать работу и исправлять ошибки, которые мы имеем», – сказал Абаскаль

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2023 22:17
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +377

      Земля плоская 30 минут назад

      А трениришка их мастак оправдываться - видно чует что скоро выгонят!

      0
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      Рейтинг: +377

      Земля плоская 32 минуты назад

      У сырдыха было пару моментиков, но Зенит забил три гола, а они только один левый пенальти!!!

      Стыдно за рыл!!!!

      0
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      Рейтинг: +5647

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      моментов не было почти,но 3 отгрузили...Спартаку надо работать при завершении атак - в створ научиться попадать...

      1
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      Рейтинг: +316

      erybov1965 1 час назад

      Ничего хорошего в игре Спартака не увидел.И даже желания играть и любым способом победить соперника,защиты нет, лидера нет,вратаря нет,капитана нет,команды нет,тренера нет,просто ничего.И жаль,что тренер и руководство команды этого не видит.

      1
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      Рейтинг: +35014

      VVM1964 > erybov1965 1 час назад

      Где ты всё это "не увидел"... - не знаю. Да Зенит был объективно сильнее, но что бы дать ТАКУЮ оценку... Вопросы к игре и к составу есть, но ...

      0
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      Рейтинг: +316

      erybov1965 > VVM1964 59 минут назад

      Так вопросы ко всему есть,что я указал.Если есть вопросы к игре,так а игра из чего состоит?Не из того ли,что мной указано?Опровергни фактами,а не фанатизмом.

      0
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      Рейтинг: +35014

      VVM1964 > erybov1965 54 минуты назад

      Думаю, что оценку дам после 10 тура, пока очень противоречивые чувства, но в такую категоричность вдаваться не рановато ли ???

      0
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      Рейтинг: +316

      erybov1965 > VVM1964 45 минут назад

      А что изменилось в лучшую сторону?Спартак лучше даже сыграл в Санкт-Петербурге,предыдущую игру с Зенитом,да и кубковую тоже.

      0
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      Рейтинг: +35014

      VVM1964 > erybov1965 42 минуты назад

      Поживем, увидим... Не люблю скоропалительных выводов ... 7 игр в сезоне - 5 побед, 2 поражения ( 2 подряд и это настораживает, но не более )

      0
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      Рейтинг: +316

      erybov1965 > VVM1964 36 минут назад

      Настораживают не поражения,а качество игры,желание биться до конца,быстрота принятия решения,единоборства,надежность,тем более играя дома.

      0
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      ...
      Рейтинг: +316

      erybov1965 > VVM1964 29 минут назад

      Почитайте,комментарий Соболева после матча,если я не прав.

      0
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      Рейтинг: +3445

      Опорник84 1 час назад

      К сожалению ошибки в обороне не куда не делись. Опорная зона тоже не блещет. Вроде и футболисты есть хорошие. но что-то не получается. Если так продолжиться , то Абаскаля скоро попросят на выход.

      0
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      ...
      Рейтинг: +35014

      VVM1964 > Опорник84 1 час назад

      Две - три победы, а я уверен, что так оно и будет и "всё образуется" ... Это что касаемо тренера, что касаемо обороны - фланги уже смотрятся лучше, куплен ЦЗ, посмотрим в деле, а вот хорошего бы опорника не помешало бы...

      1
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      Рейтинг: +33

      Бобссон 1 час назад

      Рыжий смешной. Счет1:3, но моментов не было. Он из раздевалки-то выходил?

      2
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      Рейтинг: +21933

      derrik2000 1 час назад

      На Руси к рыжим людям относились с пренебрежением и недоверием. Считалось, что такие люди от лукавого:
      «Рыжий – бесстыжий», «Рыжий да красный – человек опасный», «Рыжих – и во-святых нет».
      При Петре I отношение к рыжим людям не изменилось. Также как и преступникам, им запрещалось ходить в церковь, они не допускались к причастию. Выражение «Бог шельму метит», отчасти к ним и относилось. Петр I своим указом наложил запрет на свидетельствование рыжими людьми в суде, ибо таким людям верить нельзя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35014

      VVM1964 > derrik2000 1 час назад

      А еще ты не любишь башкир, евреев, мегрелов, всех европейцев ,... Короче - ярко выраженный националист !!! Бомбардир, прошу обратить внимание и забанить этот персонаж за разжигание ненависти и распри, как по национальности, так и по темпераменту ( постоянные оскорбительные высказывания по манере поведения Тедеско ), так и по цвету волос !!! )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +21933

      derrik2000 > VVM1964 1 час назад

      А-А-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!
      ДЕМОНЫ!!!
      ))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +141

      Имя на этом сайте > derrik2000 1 час назад

      Да ты гонишь.Шизофрения однако.

      1
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      Рейтинг: +21933

      derrik2000 > Имя на этом сайте 1 час назад

      с заремой лучше перестукивайся.
      Или ТЫ ЖЕ ишшо один ник создала и сама с собой того-этого???
      Выпей галоперидолу и - баиньки. )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +141

      Имя на этом сайте > derrik2000 52 минуты назад

      Выпей галоперидолу=== Ну тут с этим больным всё понятно. Его уже лечили в психиатрической клинике .То то я смотрю, как он внятно это слово галоперидол пишет.Видно что неоднократно это слышал, когда ему иньекции этим препаратом делали.Мдааа, тяжелый случай.

      1
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      Рейтинг: +781

      Айболид > VVM1964 23 минуты назад

      А почему своего кореша - хохлопровакатора забанить не просишь ? Опять ***** стандарты .

      0
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      Рейтинг: +141

      Имя на этом сайте > Айболид 3 минуты назад

      Айболидыч судя по твоему нику ты доктор.Тебе бы своего друга деррика спасать..Совсем он плохой стал.Болезнь мозга у него.
      Айболидыч спасай свово друга. А то ведь мало осталось..Денек, другой и ХРЯСЬ..ты без лучшего друга остался. Зачем тебе это горе ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +781

      Айболид > Имя на этом сайте 28 секунд назад

      Польский подучил ?

      0
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      Рейтинг: +68782

      portero 1 час назад

      Счёт на табло, оправдания для девочек....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1360

      Sky Spartak 1 час назад

      Спартак заслуженно и уверенно проиграл...
      Абаскаль...прими это..

      2
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      Рейтинг: +19104

      paracetamol 1 час назад

      Соперник почти не создавал моментов, а 3 гола забил. Как-то странно звучит!

      4
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