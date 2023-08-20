«Надеюсь, до драки не дойдет»: Семин – о матче «Спартака» с «Зенитом»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом».
«Наверное, впервые за последние несколько нет у «Зенита» нет статуса фаворита перед матчем со «Спартаком». Сейчас команды находятся на одном уровне.
Жду от матча красивой игры и забитых голов. Чего бы не хотелось увидеть? Надеюсь, до драки не дойдет. А то в прошлый раз было некрасиво», – сказал Семин.
- Матч «Спартак» – «Зенит» начнется сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «РБ Спорт»