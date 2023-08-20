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    • «Надеюсь, до драки не дойдет»: Семин – о матче «Спартака» с «Зенитом»

    «Надеюсь, до драки не дойдет»: Семин – о матче «Спартака» с «Зенитом»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом».

    «Наверное, впервые за последние несколько нет у «Зенита» нет статуса фаворита перед матчем со «Спартаком». Сейчас команды находятся на одном уровне.

    Жду от матча красивой игры и забитых голов. Чего бы не хотелось увидеть? Надеюсь, до драки не дойдет. А то в прошлый раз было некрасиво», – сказал Семин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      boog_17 34 минуты назад

      По мне так пусть отметелят дружка дружку до полной дисквы всех и вся....)))

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      Рейтинг: +21394

      Cleaner 41 минуту назад

      В Спартаке кто то драться будет? Там только провоцировать умеют. Особо Промес с Соболем это умеют делать. А потом в кусты...(((

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