Комментатор Моссаковский сравнил Дзюбу с персонажем передачи «Наша Russia»

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на оскорбительную реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес. Игрок послал журналиста.

«Прилетело много вопросов про мою реакцию на фразу, сказанную в телевизор.

Какая может быть на это реакция?

Реагировать на такое так же странно, как если бы Екатерина Андреева вдруг начала отвечать разговаривающему с ней Сергею Белякову [из передачи «Наша Russia»]» – написал Моссаковский.