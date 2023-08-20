Комментатор Моссаковский сравнил Дзюбу с персонажем передачи «Наша Russia»

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на оскорбительную реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес. Игрок послал журналиста.
«Прилетело много вопросов про мою реакцию на фразу, сказанную в телевизор.
Какая может быть на это реакция?
Реагировать на такое так же странно, как если бы Екатерина Андреева вдруг начала отвечать разговаривающему с ней Сергею Белякову [из передачи «Наша Russia»]» – написал Моссаковский.
- Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.
- Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
- Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского