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    • Комментатор Моссаковский сравнил Дзюбу с персонажем передачи «Наша Russia»

    Комментатор Моссаковский сравнил Дзюбу с персонажем передачи «Наша Russia»

    Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на оскорбительную реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес. Игрок послал журналиста.

    «Прилетело много вопросов про мою реакцию на фразу, сказанную в телевизор.

    Какая может быть на это реакция?

    Реагировать на такое так же странно, как если бы Екатерина Андреева вдруг начала отвечать разговаривающему с ней Сергею Белякову [из передачи «Наша Russia»]» – написал Моссаковский.

    • Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.
    • Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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