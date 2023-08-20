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    Комментатор Моссаковский отреагировал на хамство Дзюбы

    Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на оскорбительную реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес. Игрок послал журналиста.

    «Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артема у меня нет. Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», – сказал Моссаковский.

    • Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.
    • Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2239

      evgevg13 3 минуты назад

      А что наши "великие" комментаторы обижаются? Их каждый второй телезритель посылает, да туда, куда Дзюба и не додумался. Жаль, что они этого не слышат.

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      Рейтинг: +15933

      Алексей З 19 минут назад

      Опять на пустом месте разжигают скандалы.
      Куда только не посылаешь всех , просматривая игру любимой команды.
      Чел у себя дома , дайте свободно вздохнуть, зае...ли уже.

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