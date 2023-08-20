Комментатор Моссаковский отреагировал на хамство Дзюбы

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на оскорбительную реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес. Игрок послал журналиста.

«Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артема у меня нет. Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», – сказал Моссаковский.