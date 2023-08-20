Комментатор Моссаковский отреагировал на хамство Дзюбы

А что наши "великие" комментаторы обижаются? Их каждый второй телезритель посылает, да туда, куда Дзюба и не додумался. Жаль, что они этого не слышат.
Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на оскорбительную реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес. Игрок послал журналиста.
«Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артема у меня нет. Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», – сказал Моссаковский.
- Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.
- Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
- Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.