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Комментатор Моссаковский отреагировал на хамство Дзюбы

20 августа 2023, 11:25
5

Михаил Моссаковский, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на оскорбительную реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес. Игрок послал журналиста.

«Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артема у меня нет. Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», – сказал Моссаковский.

  • Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.
  • Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
  • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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evgevg13
1692521460
А что наши "великие" комментаторы обижаются? Их каждый второй телезритель посылает, да туда, куда Дзюба и не додумался. Жаль, что они этого не слышат.
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nik55
1692523453
зачем вообще трогать это бревно ?
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ScarlettOgusania
1692523840
Моссаковский адекватно отреагировал на "реплику" рукаку, разговор с ТВ хорошо показан в "Нашей Раше" Светлаковым, обычное дело для болельщиков)
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paracetamol
1692524548
Послал и послал, что такого. Эти комментаторы постоянно хамят в ходе матча на всю многомиллионную ТВ аудиторию и ничего, всё сходит с рук. Так что я Артема приветствую!
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NewLife
1692525774
Говорят, что смарт телевизоры, реагирующие на звуковые команды, во время футбольных репортажей то и дело переключаются на жесткое порно))
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