Зарема объяснила, почему Николсон не играет при Абаскале

Так Бальде и приходил как свободный агент. Поэтому с ним никто не будет поспешно расставаться. Он ещё не всё сказал в Спартаке.
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию с Шамаром Николсоном, который потерял место в составе москвичей.
- Купить ямайца хочет «Уотфорд» из Чемпионшипа.
- В составе «Спартака» Николсон выигрывал Кубок России.
- Игрок в команде полтора года.
«Я полностью доверяю мнению Луки Каттани. Шамар отлично выглядел при Паоло Ваноли. Думаю, присутствует дисконект с Гильермо Абаскалем. Вспомните Джордана Ларссона, который становился лучшим нападающим при Доменико Тедеско, потом пропал у Руя Витории. Сейчас его карьера снова пошла в гору. Шамар найдет своего тренера и реабилитирует карьеру. Таких примеров много.
За Шамара предлагают деньги, а вот что клуб будет делать с Бальде Кейта – это вопрос. Его брали как топа на уровне Виктора Мозеса, но в Европе все клубы давно разочаровались в нем», – сказала Салихова.