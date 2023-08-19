Зарема объяснила, почему Николсон не играет при Абаскале

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию с Шамаром Николсоном, который потерял место в составе москвичей.

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В составе «Спартака» Николсон выигрывал Кубок России.

Игрок в команде полтора года.

«Я полностью доверяю мнению Луки Каттани. Шамар отлично выглядел при Паоло Ваноли. Думаю, присутствует дисконект с Гильермо Абаскалем. Вспомните Джордана Ларссона, который становился лучшим нападающим при Доменико Тедеско, потом пропал у Руя Витории. Сейчас его карьера снова пошла в гору. Шамар найдет своего тренера и реабилитирует карьеру. Таких примеров много.

За Шамара предлагают деньги, а вот что клуб будет делать с Бальде Кейта – это вопрос. Его брали как топа на уровне Виктора Мозеса, но в Европе все клубы давно разочаровались в нем», – сказала Салихова.

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