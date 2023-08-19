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Зарема объяснила, почему Николсон не играет при Абаскале

19 августа 2023, 20:38
14

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию с Шамаром Николсоном, который потерял место в составе москвичей.

  • Купить ямайца хочет «Уотфорд» из Чемпионшипа.
  • В составе «Спартака» Николсон выигрывал Кубок России.
  • Игрок в команде полтора года.

«Я полностью доверяю мнению Луки Каттани. Шамар отлично выглядел при Паоло Ваноли. Думаю, присутствует дисконект с Гильермо Абаскалем. Вспомните Джордана Ларссона, который становился лучшим нападающим при Доменико Тедеско, потом пропал у Руя Витории. Сейчас его карьера снова пошла в гору. Шамар найдет своего тренера и реабилитирует карьеру. Таких примеров много.

За Шамара предлагают деньги, а вот что клуб будет делать с Бальде Кейта – это вопрос. Его брали как топа на уровне Виктора Мозеса, но в Европе все клубы давно разочаровались в нем», – сказала Салихова.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (14)
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kvm
1692467040
эскортницам рот открывать надо по команде...
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alefreddy
1692470761
Бальде себя покажет еще
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oyabun
1692471359
Так Бальде и приходил как свободный агент. Поэтому с ним никто не будет поспешно расставаться. Он ещё не всё сказал в Спартаке.
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Garrincha58
1692514406
кому нужно её тридцатое мнение этих аналитиков и так полно уже тошно от них
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zigbert
1692532908
Тут и объяснять не надо. Прошедший сезон Николсон провел ниже своих возможностей. Бонгонда выглядит сейчас более привлекательно для Абаскаля. А вот по игре Бальде трудно сказать что то определенное. Мало времени отводится его игре.
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