Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Зарема объяснила, почему Николсон не играет при Абаскале

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию с Шамаром Николсоном, который потерял место в составе москвичей.

    • Купить ямайца хочет «Уотфорд» из Чемпионшипа.
    • В составе «Спартака» Николсон выигрывал Кубок России.
    • Игрок в команде полтора года.

    «Я полностью доверяю мнению Луки Каттани. Шамар отлично выглядел при Паоло Ваноли. Думаю, присутствует дисконект с Гильермо Абаскалем. Вспомните Джордана Ларссона, который становился лучшим нападающим при Доменико Тедеско, потом пропал у Руя Витории. Сейчас его карьера снова пошла в гору. Шамар найдет своего тренера и реабилитирует карьеру. Таких примеров много.

    За Шамара предлагают деньги, а вот что клуб будет делать с Бальде Кейта – это вопрос. Его брали как топа на уровне Виктора Мозеса, но в Европе все клубы давно разочаровались в нем», – сказала Салихова.

    Новости по теме
    Английский клуб ведет переговоры со «Спартаком» по Николсону 7
    «Нам грустно»: агент Николсона дал неоднозначный ответ о будущем форварда в «Спартаке» 2
    «Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе 36
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34203

      oyabun 1 час назад

      Так Бальде и приходил как свободный агент. Поэтому с ним никто не будет поспешно расставаться. Он ещё не всё сказал в Спартаке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2985

      alefreddy 1 час назад

      Бальде себя покажет еще

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23966

      Persona_non_Grata > alefreddy 1 час назад

      Ну в принципе мог бы НАВЕРНОЕ себя показать и Николсон, но у нас есть Соболев ... и в принципе игроки приблизительно одного плана, но у нас помимо них есть еще несколько вариантов в атаке... А так - по началу ВРОДЕ КАК и не плох был ... Бальде же несомненно более технически и наверное тактически обученный игрок, но вот что-то мне подсказывает, что не хочет он стараться, а поэтому не наш пассажир ... (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2401

      kvm 2 часа назад

      эскортницам рот открывать надо по команде...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23966

      Persona_non_Grata > kvm 1 час назад

      Вот и не разевай раньше времени !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 