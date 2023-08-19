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    • Врач ЦСКА рассказал о состоянии Акинфеева: он пропускает третью игру подряд

    Врач ЦСКА рассказал о состоянии Акинфеева: он пропускает третью игру подряд

    Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние здоровья капитана команды Игоря Акинфеева.

    • Вратарь остался в запасе на сегодняшнее дерби с «Динамо».
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • Акинфеев пропускает третий матч подряд.

    «Сегодня в игре против «Динамо» недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич.

    Оба они могли принять участие в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем и сроками восстановления, которые прошли, тренерский штаб и медицинский штаб решили не рисковать.

    В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе, переживать не стоит», – сказал Безуглов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +428

      odessakmv 1 час назад

      пенсия подкрадывается......

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