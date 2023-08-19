Врач ЦСКА рассказал о состоянии Акинфеева: он пропускает третью игру подряд

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние здоровья капитана команды Игоря Акинфеева.
- Вратарь остался в запасе на сегодняшнее дерби с «Динамо».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Акинфеев пропускает третий матч подряд.
«Сегодня в игре против «Динамо» недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич.
Оба они могли принять участие в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем и сроками восстановления, которые прошли, тренерский штаб и медицинский штаб решили не рисковать.
В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе, переживать не стоит», – сказал Безуглов.
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Источник: телеграм-канал ЦСКА