Врач ЦСКА рассказал о состоянии Акинфеева: он пропускает третью игру подряд

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние здоровья капитана команды Игоря Акинфеева.

Вратарь остался в запасе на сегодняшнее дерби с «Динамо».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Акинфеев пропускает третий матч подряд.

«Сегодня в игре против «Динамо» недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич.

Оба они могли принять участие в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем и сроками восстановления, которые прошли, тренерский штаб и медицинский штаб решили не рисковать.

В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе, переживать не стоит», – сказал Безуглов.

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