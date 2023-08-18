«Рубин» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 5-й тур РПЛ

«Рубин» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Рубин: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Иву, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Даку.
Крылья Советов: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.
- Начало матча – в 19:30 мск.
- «Рубин» набрал 2 очка в 4 турах и идет на 14-м месте в таблице РПЛ.
- «Крылья» с 8 баллами занимает 5-ю строчку в чемпионате.
Источник: сайт РПЛ