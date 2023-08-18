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    • «Рубин» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 5-й тур РПЛ

    «Рубин» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 5-й тур РПЛ

    «Рубин» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ.

    Рубин: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Иву, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Даку.

    Крылья Советов: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.

    • Начало матча – в 19:30 мск.
    • «Рубин» набрал 2 очка в 4 турах и идет на 14-м месте в таблице РПЛ.
    • «Крылья» с 8 баллами занимает 5-ю строчку в чемпионате.

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    Источник: сайт РПЛ

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