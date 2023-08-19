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  • «Вы хотите, чтобы я заплакал?»: реакция Рахимова на вопрос о реализации «Рубина»

«Вы хотите, чтобы я заплакал?»: реакция Рахимова на вопрос о реализации «Рубина»

19 августа 2023, 10:41
1

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарии по итогам выигранного матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Казанцы победили со счетом 2:1.
  • До этого у них было 2 ничьи и 4 поражения.
  • Тренеру грозило увольнение.

«Ответственность будет всегда, не думаю, что нужно об этом говорить. Вы видели, что было много нервных ситуаций, когда можно было действовать спокойнее и увереннее.

Важно, что азарт и желание команды развернуть ситуацию сыграли. Это стоит большого, надо поблагодарить команду за самоотдачу. Важная победа над хорошим соперником, который сильно начал чемпионат. Команда была очень хорошо заряжена.

Мы понимали, что соперник силен контратаками. Они великолепно выбегают вперед, мы должны были минимизировать эти моменты. И нам удалось хорошо отреагировать на сильные стороны соперника.

Что с реализацией? Вы хотите, чтобы я заплакал? Я тоже хочу, чтобы мы забивали свои моменты. Но сейчас самое важное – это победа», – сказал Рахимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин Рахимов Рашид
Комментарии (1)
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Val 46
1692435662
когда жареный петух клюнул, зашевелились. Но состав, конечно, у Рубина слабый. Им надо в каждой игре выкладываться. Пенальти Даку это вообще шок.
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