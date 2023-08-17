Агент Гурцкая анонсировал вторую тренерскую отставку в новом сезоне РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил о скором увольнении еще одного тренера, работающего в РПЛ.

Ранее он предсказал отставку Сергея Ташуева из «Ахмата» за день до ее объявления.

«Только что пришла свежая, как молния, информация. Завтра может быть объявлено об отставке Рашида Рахимова.

Ждем официального объявления. Рахимов будет вторым уволенным тренером», – сказал Гурцкая.