«Рубин» в пятом туре РПЛ победил дома «Крылья Советов». Решающий гол у защитника Алесандра Мартыновича, сыгравшего на добивании после пенальти.
Казанцы впервые в сезоне победили и покинули зону переходных матчей. Самарцы остались на пятом месте.
У «Крыльев» одна победа в последних шести встречах.
Россия. РПЛ. 5-й тур
Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Грицаенко, 11; 1:1 – Гарре, 15; 2:1 – Мартынович, 42.
Удаления: нет – Бейл, 89 (вторая ж.к.).
Незабитые пенальти: Даку, 42 – нет.
Источник: «Бомбардир»