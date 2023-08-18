Рубин усвоил, что решение красно-белого судейского комитета, хоть оно и было направлено чисто против Зенита, можно трактовать в расширенном смысле. Как разрешение безнаказанно ломать лидеров соперника. Рубиновые сломали Гарре, не получив даже желтой карточки, и после этого закономерно довели матч до победы. Победа с запахом гнилого мяса и тухлого сала.
«Рубин» в пятом туре РПЛ победил дома «Крылья Советов». Решающий гол у защитника Алесандра Мартыновича, сыгравшего на добивании после пенальти.
Казанцы впервые в сезоне победили и покинули зону переходных матчей. Самарцы остались на пятом месте.
У «Крыльев» одна победа в последних шести встречах.
Россия. РПЛ. 5-й тур
Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Грицаенко, 11; 1:1 – Гарре, 15; 2:1 – Мартынович, 42.
Удаления: нет – Бейл, 89 (вторая ж.к.).
Незабитые пенальти: Даку, 42 – нет.