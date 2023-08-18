«Рубин» в пятом туре РПЛ победил дома «Крылья Советов». Решающий гол у защитника Алесандра Мартыновича, сыгравшего на добивании после пенальти.

Казанцы впервые в сезоне победили и покинули зону переходных матчей. Самарцы остались на пятом месте.

У «Крыльев» одна победа в последних шести встречах.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Грицаенко, 11; 1:1 – Гарре, 15; 2:1 – Мартынович, 42.

Удаления: нет – Бейл, 89 (вторая ж.к.).

Незабитые пенальти: Даку, 42 – нет.

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