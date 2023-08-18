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    • РПЛ. «Рубин» обыграл «Крылья» (2:1), одержав 1-ю победу в сезоне

    РПЛ. «Рубин» обыграл «Крылья» (2:1), одержав 1-ю победу в сезоне

    «Рубин» в пятом туре РПЛ победил дома «Крылья Советов». Решающий гол у защитника Алесандра Мартыновича, сыгравшего на добивании после пенальти.

    Казанцы впервые в сезоне победили и покинули зону переходных матчей. Самарцы остались на пятом месте.

    У «Крыльев» одна победа в последних шести встречах.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Грицаенко, 11; 1:1 – Гарре, 15; 2:1 – Мартынович, 42.

    Удаления: нет – Бейл, 89 (вторая ж.к.).

    Незабитые пенальти: Даку, 42 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13085

      Вомбат 18 минут назад

      Рубин усвоил, что решение красно-белого судейского комитета, хоть оно и было направлено чисто против Зенита, можно трактовать в расширенном смысле. Как разрешение безнаказанно ломать лидеров соперника. Рубиновые сломали Гарре, не получив даже желтой карточки, и после этого закономерно довели матч до победы. Победа с запахом гнилого мяса и тухлого сала.

      1
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      Рейтинг: +6353

      ySS 31 минуту назад

      Рахимова с победой!
      Ещё потренирует)
      У Самары большие потери, кроме очков...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5524

      PAREVG. 1 час назад

      Только что вышел со стадиона, игра понравилась.
      Крылья были сильнее, но им не повезло.

      4
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      Рейтинг: +705

      Айболид 1 час назад

      "Чумаход" прожёг 8-й диван за неделю . Штаны он уже просто не носит - бессмысленно .

      0
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      Рейтинг: +2683

      Болотоход 1 час назад

      А стыдно за газпромовсую помойку.

      2
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