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    • Титов назвал самую яркую потасовку в истории российского футбола

    Титов назвал самую яркую потасовку в истории российского футбола

    Экс-игрок «Спартака» Егор Титов вспомнил стычку бывшего тренера клуба Валерия Карпина и экс-полузащитника «Зенита» Игоря Денисова.

    – В Питере было много потасовок между фанатами, чуть ли не на каждой игре стычки внутри стадиона и за его пределами. У футболистов доходило до драк в подтрибунном помещении?

    – Нет‑нет. Мы всегда относились друг к другу с уважением. Да, на поле была битва, а в подтрибунке – нет. Мы же вместе играли в сборных, общались. Мобильных телефонов же тогда не было, но заведения – что в Москве, что в Питере – были одни и те же, так что встречались там иногда.

    Никаких стычек и не вспомню. Другое дело, стычка между Денисовым и Карпиным, когда в «Лужниках» полетели команда на команду. Вот это была самая яркая потасовка в истории российского футбола.

    • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 20 августа.
    • Начало – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 4-м месте в таблице РПЛ, петербуржцы – на 8-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1398

      mama1991 1 час назад

      сатурн цска самая битва вроде.

      0
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      Рейтинг: +731

      Baggio1986 > mama1991 1 час назад

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +4633

      ziborock 2 часа назад

      Какая там потасовка, вот Шамар знатно по щам бело-голубым надавал, а Соболев "пивом угостил"!)))

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