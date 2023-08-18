Титов назвал самую яркую потасовку в истории российского футбола

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов вспомнил стычку бывшего тренера клуба Валерия Карпина и экс-полузащитника «Зенита» Игоря Денисова.

– В Питере было много потасовок между фанатами, чуть ли не на каждой игре стычки внутри стадиона и за его пределами. У футболистов доходило до драк в подтрибунном помещении?

– Нет‑нет. Мы всегда относились друг к другу с уважением. Да, на поле была битва, а в подтрибунке – нет. Мы же вместе играли в сборных, общались. Мобильных телефонов же тогда не было, но заведения – что в Москве, что в Питере – были одни и те же, так что встречались там иногда.

Никаких стычек и не вспомню. Другое дело, стычка между Денисовым и Карпиным, когда в «Лужниках» полетели команда на команду. Вот это была самая яркая потасовка в истории российского футбола.