В «Локомотиве» выбрали лучшего игрока июля

Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего футболиста июля. Им стал защитник Наир Тикнизян.

«В прошлом месяце Наир забил мяч в ворота «Рубина», отметился победным голом в матче против «Урала» и оформил дубль в игре с «Факелом», – напомнили москвичи.

Купить Наира хочет «Вердер».

Игрок – воспитанник ЦСКА.

Тикнизян встречается с ведущей «Матч ТВ» Яной Ромашкиной – об этом в соцсети намекнула 27-летняя девушка (она старше игрока на 3 года).

Сексуальная ведущая «Матч ТВ» – с ней встречается один из лучших игроков «Локомотива»