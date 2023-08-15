В «Локомотиве» выбрали лучшего игрока июля

Болельщики «Локомотива» посредством голосования определили лучшего футболиста июля. Им стал защитник Наир Тикнизян.
«В прошлом месяце Наир забил мяч в ворота «Рубина», отметился победным голом в матче против «Урала» и оформил дубль в игре с «Факелом», – напомнили москвичи.
- Купить Наира хочет «Вердер».
- Игрок – воспитанник ЦСКА.
- Тикнизян встречается с ведущей «Матч ТВ» Яной Ромашкиной – об этом в соцсети намекнула 27-летняя девушка (она старше игрока на 3 года).
Сексуальная ведущая «Матч ТВ» – с ней встречается один из лучших игроков «Локомотива»
Источник: телеграм-канал «Локомотива»