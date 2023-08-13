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    • Ведущая «Матч ТВ» намекнула на отношения с игроком «Локомотива»

    Ведущая «Матч ТВ» намекнула на отношения с игроком «Локомотива»

    Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», выложила совместное фото с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном. На кадр девушка наложила сердечко.

    Несколько недель назад Тикнизян был на «Коммент.Шоу», и его спросили: «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?». Игрок выбрал Яну.

    Ромашкина зачастую выходит в эфир «Матч ТВ» в коротких юбках и платьях и иных откровенных нарядах.

    Девушка ранее неоднократно радовала подписчиков сочными кадрами.

    • Тикнизяну 24 года, Ромашкиной – 27.
    • Наир выступает за сборную Армении.
    • Вскоре он может перейти в «Вердер».

    Фото: социальные сети Яны Ромашкиной

    Ведущая «Матч ТВ» завязала языком ягодную ветку

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      Дмитрий-Россинский-vkonta 4 часа назад

      Матч ТВ низко пал, противно НЕ смотреть, не говоря уже о том чтобы смотреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +646

      НикКин 6 часов назад

      Бомбандир ценник выложите всех этих дам и можно всех сразу посмотреть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3643

      Axe111 6 часов назад

      Достойные новости о футболе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +646

      НикКин 7 часов назад

      Матч тв это эскорт канал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18971

      paracetamol 8 часов назад

      Она в сиреневом когда, с трусами или без?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18971

      paracetamol 8 часов назад

      «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?" «Забить гол в Яну Ромашкину" - ответил игрочишка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2453

      ScarlettOgusania 9 часов назад

      я бы выбрал забить "гол" Яне Ромашиной) и не один!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1208

      Александр52 9 часов назад

      Что творится на Матч ТВ. ???? !!!!!! Полное позорище и стыд. Лучше бы проинформировали что будете транслировать из футбола в этом году. Матчей нет, Европейских лиг нет, сплошные ретро видео. Зачем нам нужен такой ТВ канал ????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2610

      Челнинец > Александр52 8 часов назад

      Потому что они хотят чтоб покупали матч премьер, вот и не кажут ничего толкового

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте 9 часов назад

      «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?».=====
      Игрок выбрал забить гол Яне.)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      SLADE2019 10 часов назад

      Выбор правильный. Тогда можно и остаться на годик в Локо.

      1
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