Ведущая «Матч ТВ» намекнула на отношения с игроком «Локомотива»

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», выложила совместное фото с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном. На кадр девушка наложила сердечко.
Несколько недель назад Тикнизян был на «Коммент.Шоу», и его спросили: «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?». Игрок выбрал Яну.
Ромашкина зачастую выходит в эфир «Матч ТВ» в коротких юбках и платьях и иных откровенных нарядах.
Девушка ранее неоднократно радовала подписчиков сочными кадрами.
- Тикнизяну 24 года, Ромашкиной – 27.
- Наир выступает за сборную Армении.
- Вскоре он может перейти в «Вердер».
Фото: социальные сети Яны Ромашкиной
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Источник: «Бомбардир»