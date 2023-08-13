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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Ведущая «Матч ТВ» намекнула на отношения с игроком «Локомотива»

Ведущая «Матч ТВ» намекнула на отношения с игроком «Локомотива»

13 августа 2023, 11:37
16

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», выложила совместное фото с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном. На кадр девушка наложила сердечко.

Несколько недель назад Тикнизян был на «Коммент.Шоу», и его спросили: «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?». Игрок выбрал Яну.

Ромашкина зачастую выходит в эфир «Матч ТВ» в коротких юбках и платьях и иных откровенных нарядах.

Девушка ранее неоднократно радовала подписчиков сочными кадрами.

  • Тикнизяну 24 года, Ромашкиной – 27.
  • Наир выступает за сборную Армении.
  • Вскоре он может перейти в «Вердер».

Фото: социальные сети Яны Ромашкиной

Ведущая «Матч ТВ» завязала языком ягодную ветку

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (16)
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SuperNils
1691916405
зюба уже подрочил на неё?
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SLADE2019
1691917101
Выбор правильный. Тогда можно и остаться на годик в Локо.
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Александр52
1691921054
Что творится на Матч ТВ. ???? !!!!!! Полное позорище и стыд. Лучше бы проинформировали что будете транслировать из футбола в этом году. Матчей нет, Европейских лиг нет, сплошные ретро видео. Зачем нам нужен такой ТВ канал ????
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ScarlettOgusania
1691921217
я бы выбрал забить "гол" Яне Ромашиной) и не один!
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paracetamol
1691924463
Она в сиреневом когда, с трусами или без?
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НикКин
1691925397
Матч тв это эскорт канал
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Axe111
1691929864
Достойные новости о футболе
Ответить
НикКин
1691930660
Бомбандир ценник выложите всех этих дам и можно всех сразу посмотреть
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Дмитрий-Россинский-vkonta
1691938153
Матч ТВ низко пал, противно НЕ смотреть, не говоря уже о том чтобы смотреть.
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Zenit_Zenit
1691984528
В 27-мь телка не замужем. Беги парень, беги…
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