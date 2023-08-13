Ведущая «Матч ТВ» намекнула на отношения с игроком «Локомотива»

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», выложила совместное фото с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном. На кадр девушка наложила сердечко.

Несколько недель назад Тикнизян был на «Коммент.Шоу», и его спросили: «Что выберешь: Яну Ромашкину или забить гол?». Игрок выбрал Яну.

Ромашкина зачастую выходит в эфир «Матч ТВ» в коротких юбках и платьях и иных откровенных нарядах.

Девушка ранее неоднократно радовала подписчиков сочными кадрами.

Тикнизяну 24 года, Ромашкиной – 27.

Наир выступает за сборную Армении.

Вскоре он может перейти в «Вердер».

Фото: социальные сети Яны Ромашкиной

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