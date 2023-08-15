Журавель разнес Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал поведение экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который назвал журналиста «19-летним дебилом».

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

Слуцкий поддержал Дзюбу.

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного.

Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.

Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели – чтобы напомнить.

Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», – написал Журавель в телеграме.

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