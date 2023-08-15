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  • Журавель разнес Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

Журавель разнес Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

15 августа 2023, 10:55
16

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал поведение экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который назвал журналиста «19-летним дебилом».

  • Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
  • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».
  • Слуцкий поддержал Дзюбу.

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного.

Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.

Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели – чтобы напомнить.

Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», – написал Журавель в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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Benifacto
1692086500
журавель меняй фамилию на крысу....конченый...
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Эном айс
1692086739
И ты пошел нах Короед очкастый,рекордсмен Гинессовский недоделанный.
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Таврида
1692087269
Слуцкий же пояснил, что Дзюба сначала по-людски попросил "журналиста" не приставать, но тот реально дебил, потому что не понял нормального обращения. Так что Журавель сам неадекватом себя показывает, теперь любой может к нему на улице подходить и доколупывать по любому поводу. Тебе же это понравится, да Тимурчик?
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jek718875
1692087600
Тимур Крысавель(Журавель),во все дыры суёт свой носавель
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Garrincha58
1692087932
а этому какое дело или эти ср....нае комментаторишки везде свой ныхатель суют где нибудь прищимлют
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Иван Петров 1986
1692088627
Этот журавель сует свой журавель куда ни попадя - кто-нибудь когда-нибудь его отломит.
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ivany4
1692088748
Для начала научился бы комментировать матчи нормально, я уж не говорю про хорошо. Ну а потом бы лез в чужие разборки. И что характерно, все они хорошо знают что бывает, когда "оскорбляют" журналиста, но почему то молчат о том, что бывает журналистам, которые лезут куда не надо. Найдите сначала в своем глазу бревно, а уж потом за соринками в чужих глазах следите.
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eugen-han
1692102230
Мне неприятен Слуцкер, но справедливости ради, Журавель, обоснуй то, что слово-,, дебил" - это хамство, а не констатация факта или определение медицинского диагноза того самого журналиста (?)!
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mab1011
1692102455
Этот Журавель постоянно до Слуцкого доматывается, хотя из себя ничего не представляет как журналист.
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