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    • Журавель разнес Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

    Журавель разнес Слуцкого за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал поведение экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который назвал журналиста «19-летним дебилом».

    • Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».
    • Слуцкий поддержал Дзюбу.

    «Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного.

    Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча – как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.

    Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели – чтобы напомнить.

    Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», – написал Журавель в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +316

      mab1011 7 часов назад

      Этот Журавель постоянно до Слуцкого доматывается, хотя из себя ничего не представляет как журналист.

      3
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      Рейтинг: +804

      eugen-han 7 часов назад

      Мне неприятен Слуцкер, но справедливости ради, Журавель, обоснуй то, что слово-,, дебил" - это хамство, а не констатация факта или определение медицинского диагноза того самого журналиста (?)!

      2
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      Рейтинг: +2107

      Fialet > eugen-han 2 часа назад

      Ну давайте тогда все друг друга дебилами называть. Вам лично понравится, если Вас назовут дебилом, и скажут "это не оскорбление, а констатация факта"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +804

      eugen-han > Fialet 1 час назад

      Может он и не дебил вовсе, но фактически ведёт себя так. Это уже его выбор.

      0
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      Рейтинг: +2107

      Fialet > eugen-han 1 час назад

      У каждого своя точка зрения.

      0
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      Рейтинг: +1419

      rac531 8 часов назад

      Это не шелкоперчик разнес Слуцкого, а Леонид Викторович дал четкое определение молодому хамлу.
      Вообще, что за касты?
      Спортсменов-предателей трогать нельзя, к решалам подходить нельзя, на шелкопера и взглянуть нельзя и т.д.
      Хотя ВСЕ они продажные твари и законченное хамло
      Например, Ян Непломнящий и прочие враги выступают под белым флагом и подписывают документы с проклятиями в адрес России
      Им буквально плюют в глаза, гонят отвсюлу взашей, а они упираются, встают на колени и умоляют: «Пустите хоть к порожек. Мы на любую подлость, на любое предательство готовы»
      Вот о ком надо писать и кого надо презирать, а не заслуженных людей, добившихся свои трудом многого, а не несущих на ломаном русском языке абсолютную чушь

      5
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      Рейтинг: +2107

      Fialet > rac531 2 часа назад

      Поставил плюс, но одно хочу уточнить. Всё так, но Слупский тоже говно.

      0
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      Рейтинг: +1419

      rac531 9 часов назад

      Какой-пассивный ...омик будет поучатьСлуцкого, добившегося своим трудом многого.
      А этот пи...дераст, что может предъявить?

      5
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      ...
      Рейтинг: +1783

      Benifacto > rac531 2 часа назад

      свой петушиный образ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15874

      Алексей З 10 часов назад

      О,авторитетный малый, который побывал на ЧМ , и как сайгак скакал по всем стадионам , не смотря игры.
      Думаю вопросы задавать надо в определённых регламентом местах, а не на стоянках , на ходу кричя что-то.
      Так вы и до тулета дойдёте, через кабинку задавать вопросы , сидя , наверно удобнее.

      6
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      Рейтинг: +405

      odessakmv > Алексей З 10 часов назад

      почему дойдете? на федеральном супер анале Россия гордо показывают журнашлистов вставляющих свои копыта людям в двери квартир, машин и гордятся этим... хотя вставившему в личную квартиру без разрешения хозяина копыто журнашлюхе хозяин квартиры в полном праве рубануть это самое копыто топором или отстрелить.

      3
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      Рейтинг: +11408

      ivany4 10 часов назад

      Для начала научился бы комментировать матчи нормально, я уж не говорю про хорошо. Ну а потом бы лез в чужие разборки.
      И что характерно, все они хорошо знают что бывает, когда "оскорбляют" журналиста, но почему то молчат о том, что бывает журналистам, которые лезут куда не надо.
      Найдите сначала в своем глазу бревно, а уж потом за соринками в чужих глазах следите.

      7
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      Рейтинг: +4629

      Иван Петров 1986 10 часов назад

      Этот журавель сует свой журавель куда ни попадя - кто-нибудь когда-нибудь его отломит.

      4
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      Рейтинг: +17827

      Garrincha58 11 часов назад

      а этому какое дело или эти ср....нае комментаторишки везде свой ныхатель суют где нибудь прищимлют

      4
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      Рейтинг: +2513

      jek718875 11 часов назад

      Тимур Крысавель(Журавель),во все дыры суёт свой носавель

      6
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      Рейтинг: +1864

      Таврида 11 часов назад

      Слуцкий же пояснил, что Дзюба сначала по-людски попросил "журналиста" не приставать, но тот реально дебил, потому что не понял нормального обращения. Так что Журавель сам неадекватом себя показывает, теперь любой может к нему на улице подходить и доколупывать по любому поводу. Тебе же это понравится, да Тимурчик?

      7
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