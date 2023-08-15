18-я сборная в рейтинге ФИФА заявила о готовности сыграть против России

я тебя поцелую, но потом....
Глава пресс-службы Сенегальской федерации футбола Кара Тиуне заявил, что товарищеский матч со сборной России не состоится в 2023 году.
«Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Ранее мы заявляли, что получили предложение от РФС на товарищескую встречу, но пока не знаем ничего о возможной дате и других деталях товарищеского матча.
Этой осенью у нас уже запланировано три игры: в сентябре – матч с Алжиром, в октябре – две товарищеские игры с другими африканскими сборными. Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча с России отложен на следующий год.
Обязательно оповестим об этом официально, если у нашей федерации будет какая-либо информация», – сообщил Тиуне.
- Сенегал вышел из группы на ЧМ-2022.
- Сборная занимает 18-е место в рейтинге ФИФА.
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