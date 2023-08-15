Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • 18-я сборная в рейтинге ФИФА заявила о готовности сыграть против России

    18-я сборная в рейтинге ФИФА заявила о готовности сыграть против России

    Глава пресс-службы Сенегальской федерации футбола Кара Тиуне заявил, что товарищеский матч со сборной России не состоится в 2023 году.

    «Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Ранее мы заявляли, что получили предложение от РФС на товарищескую встречу, но пока не знаем ничего о возможной дате и других деталях товарищеского матча.

    Этой осенью у нас уже запланировано три игры: в сентябре – матч с Алжиром, в октябре – две товарищеские игры с другими африканскими сборными. Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча с России отложен на следующий год.

    Обязательно оповестим об этом официально, если у нашей федерации будет какая-либо информация», – сообщил Тиуне.

    • Сенегал вышел из группы на ЧМ-2022.
    • Сборная занимает 18-е место в рейтинге ФИФА.

    Новости по теме
    Н'Дойе назвал единственное условие, при котором состоится матч Сенегал – Россия 3
    Камерунцы потребовали деньги за матч с Россией 10
    Писарев возглавил вторую команду «Краснодара» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17827

      Garrincha58 11 часов назад

      я тебя поцелую, но потом....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 