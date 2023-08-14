Роналду и Джорджина закатили домашнюю вечеринку по случаю трофея

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вернулся домой к девушке Джорджине и детям после победы в Кубке арабских чемпионов. По возвращении португалец устроил с домашними вечеринку.
Криштиану первым делом похвастался перед Джорджиной завоеванной «Золотой бутсой» лучшего бомбардира турнира.
Также семья сделала фото с копией Кубка арабских чемпионов.
Семья португальца во время финала поддерживала отца у телевизора.
- В финале КАЧ Роналду оформил дубль в матче с «Аль-Хилялем» (2:1).
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Источник: Sports.ru