Роналду и Джорджина закатили домашнюю вечеринку по случаю трофея

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вернулся домой к девушке Джорджине и детям после победы в Кубке арабских чемпионов. По возвращении португалец устроил с домашними вечеринку.

Криштиану первым делом похвастался перед Джорджиной завоеванной «Золотой бутсой» лучшего бомбардира турнира.

Также семья сделала фото с копией Кубка арабских чемпионов.

Семья португальца во время финала поддерживала отца у телевизора.

В финале КАЧ Роналду оформил дубль в матче с «Аль-Хилялем» (2:1).

Большой футбол вернулся: используйте бонус в 17000₽ и следите за любимой командой!