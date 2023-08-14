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    • Роналду и Джорджина закатили домашнюю вечеринку по случаю трофея

    Роналду и Джорджина закатили домашнюю вечеринку по случаю трофея

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вернулся домой к девушке Джорджине и детям после победы в Кубке арабских чемпионов. По возвращении португалец устроил с домашними вечеринку.

    Криштиану первым делом похвастался перед Джорджиной завоеванной «Золотой бутсой» лучшего бомбардира турнира.

    Также семья сделала фото с копией Кубка арабских чемпионов.

    Семья португальца во время финала поддерживала отца у телевизора.

    • В финале КАЧ Роналду оформил дубль в матче с «Аль-Хилялем» (2:1).

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    Источник: Sports.ru

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