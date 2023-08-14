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    • ЭСК РФС вынес вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями»

    ЭСК РФС вынес вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями»

    ЭСК РФС поддержала все решения судьи Сергея Чебана в матче Фонбет Кубка России «Крылья Советов» – «Зенит» (0:1).

    «Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в эпизодах с неназначениями пенальти в ворота «Зенита» на 49-й и 82-й минутах матча.

    Решения комиссии:

    • Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 49-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

    По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

    • Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 82-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока «Зенита» Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком «Крыльев Советов» Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил.

    По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сообщает ЭСК РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии13
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      Рейтинг: +307

      Bez Imeni 57 минут назад

      В принципе все правильно рассудили

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11394

      ivany4 59 минут назад

      А каких решений ждать от ЭСК РФС, если они там все маги и экстрасенсы?! Доказательства? Пожалуйста - атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника. Интересно, кто это прочитал у него в голове?!)) Или вот еще, из нетленки, - игрок неумышленно нанес травму сопернику, которого унесли на носилках. Но за такое нарушение карточка не предусмотрена, так как футбол контактная игра!
      Браво, кдк! Вот только такие решения принимаются только в сторону одной команды.

      1
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      Рейтинг: +4256

      Kollljan 1 час назад

      Так делают все спартаковские дельфины: Зобнин, Соболев и др. Своими копытами сами цепляются за ноги соперников и с громкими воплями валятся на траву. Это можно наблюдать в каждом матче с участием Спартака.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1404

      Номэд 1 час назад

      Против вшивоедной питорасни только для проформы можно подавать заявления, всё равно все решения будут в их пользу.

      3
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      Рейтинг: +1897

      mahan 1 час назад

      Ха-ха-ха. Вообще в этом решении никто не сомневался. Всё что касается Зенита, то в России для них другие правила футбола. Они скоро и на матчи ездить не будут, сразу себе победы ставить будут.

      3
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      Рейтинг: +10

      Анатолий-Побочин-google 1 час назад

      Что и требовалось доказать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5511

      PAREVG. 1 час назад

      А что, кто-то сомневался что бом.же.клуб отмажут?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6676

      Давид59 2 часа назад

      Интересно, что обе команды остались недовольны судьёй. Значит хреново судил. Если бы сломали кого-нибудь из бразил, судью бы пожизненно отстранили. Только он был бы в этом виноват.

      5
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      Рейтинг: +3238

      BAIv > Давид59 27 минут назад

      никто бы его не отстранил, судил как его просили.

      0
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      Рейтинг: +3593

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      В правильности решения я не сомневался. Сомнения были в компетенции хряковского ЭСК . Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +1606

      Спартач80 2 часа назад

      зенитка невиновник...Кто-то ждал другой вердикт,от пропитерского кдк?...

      5
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      Рейтинг: +7358

      Semenycch 2 часа назад

      После этого вердикта парнокопытные заткнутся? Да конечно не заткнутся! Свинство это пожизненное состояние бездушия и бессовестности!

      6
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      Рейтинг: +1606

      Спартач80 > Semenycch 2 часа назад

      Педикулёзный,радуйся,пока вас тащат.

      4
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