ЭСК РФС вынес вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями»

ЭСК РФС поддержала все решения судьи Сергея Чебана в матче Фонбет Кубка России «Крылья Советов» – «Зенит» (0:1).

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в эпизодах с неназначениями пенальти в ворота «Зенита» на 49-й и 82-й минутах матча.

Решения комиссии:

Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 49-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 82-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока «Зенита» Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком «Крыльев Советов» Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сообщает ЭСК РФС.

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