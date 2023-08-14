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  • ЭСК РФС вынес вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями»

ЭСК РФС вынес вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями»

14 августа 2023, 14:22
23

ЭСК РФС поддержала все решения судьи Сергея Чебана в матче Фонбет Кубка России «Крылья Советов» – «Зенит» (0:1).

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в эпизодах с неназначениями пенальти в ворота «Зенита» на 49-й и 82-й минутах матча.

Решения комиссии:

  • Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 49-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

  • Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 82-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока «Зенита» Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком «Крыльев Советов» Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сообщает ЭСК РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Крылья Советов Зенит
Комментарии (23)
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Давид59
1692014859
Интересно, что обе команды остались недовольны судьёй. Значит хреново судил. Если бы сломали кого-нибудь из бразил, судью бы пожизненно отстранили. Только он был бы в этом виноват.
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PAREVG.
1692016476
А что, кто-то сомневался что бом.же.клуб отмажут?
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mahan
1692017255
Ха-ха-ха. Вообще в этом решении никто не сомневался. Всё что касается Зенита, то в России для них другие правила футбола. Они скоро и на матчи ездить не будут, сразу себе победы ставить будут.
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Kollljan
1692018408
Так делают все спартаковские дельфины: Зобнин, Соболев и др. Своими копытами сами цепляются за ноги соперников и с громкими воплями валятся на траву. Это можно наблюдать в каждом матче с участием Спартака.
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ivany4
1692020016
А каких решений ждать от ЭСК РФС, если они там все маги и экстрасенсы?! Доказательства? Пожалуйста - атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника. Интересно, кто это прочитал у него в голове?!)) Или вот еще, из нетленки, - игрок неумышленно нанес травму сопернику, которого унесли на носилках. Но за такое нарушение карточка не предусмотрена, так как футбол контактная игра! Браво, кдк! Вот только такие решения принимаются только в сторону одной команды.
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Сам_себе_сказал
1692020129
В принципе все правильно рассудили
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subbotaspartak
1692024923
у ГАЗПРОМА РУК НЕТ
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Марк Аврелий!
1692030884
Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока «Зенита».... так как это игрок "Зенита"!
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Nitup
1692031195
Администрация сайта! Вы в курсе, что слово "******" в русском языке является ругательством? Как и обращение "свинорылые"? В связи с хамским отношением болельщиков Зенита к соперникам предлагаю ввести новый термин: Прайд Питерских **********, сокращенно "ППП". Они гордо называют себя "прайдом", вот пусть им и будут. Все-таки голубые ведь...
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bulls27
1692060747
Ну вот и всё . Всем другим командам поставили бы пенальти . У зенита по справедливости половина титулов судьями сделана . Здесь подсчитывали все моменты с ними , этот недоклуб надо лишить всех званий ээза это .
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