Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

СЕМАК НЕ ТРЕНЕР,КАК И ЭТОТ РЕСУРСИК НЕ ФУТБОЛЬНЫЙ САЙТ!!!!!!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча против «Крыльев Советов» (1:0).
– Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка. Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы.
– Выпуская сегодня вратаря Александра Васютина, держали в уме игры в РПЛ?
– Вы же видите составы команд, играющих в кубковых матчах. Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Та ротация, которая есть, неизбежна в этом графике, поэтому получают игровое время те, кто меньше играет в чемпионате.
- Единственный гол забил Иван Сергеев, ранее выступавший в Самаре.
- «Зенит» лидирует в группе.
- Впереди у петербуржцев матч 4-го тура РПЛ против «Факела».