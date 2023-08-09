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    Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча против «Крыльев Советов» (1:0).

    – Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка. Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы.

    – Выпуская сегодня вратаря Александра Васютина, держали в уме игры в РПЛ?

    – Вы же видите составы команд, играющих в кубковых матчах. Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Та ротация, которая есть, неизбежна в этом графике, поэтому получают игровое время те, кто меньше играет в чемпионате.

    • Единственный гол забил Иван Сергеев, ранее выступавший в Самаре.
    • «Зенит» лидирует в группе.
    • Впереди у петербуржцев матч 4-го тура РПЛ против «Факела».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    09.08.2023 21:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3642

      Axe111 4 часа назад

      СЕМАК НЕ ТРЕНЕР,КАК И ЭТОТ РЕСУРСИК НЕ ФУТБОЛЬНЫЙ САЙТ!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 14 часов назад

      Герой! А, так то физрук лоховской!!! Надеюсь им все нынче насуют! жду отставку семака

      0
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      Рейтинг: +878

      АКМ-74У 16 часов назад

      Сергей, а где ваше спасибо судьям, Чебану и, особенно, Мешкову, которые украли у Крыльев стопроцентный пенальти!?

      4
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > АКМ-74У 15 часов назад

      Пеналь можно было бы и на Фернандесе нарисовать при желании. Играйте в футбол, а не в пенальти, не уподобляйтесь Ростову.

      4
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      Рейтинг: +781

      eugen-han > Spirit_78 15 часов назад

      Фернандес должен был получить жёлтую в том эпизоде за симуляцию,- это если по правилам. Но ведь на нырок и симуляцию отреагировал VAR, а на нарушение на Салтыкове нет, как будто ничего не было. И кстати Самара в футбол играла гороаздо лучше, если что. У Питера только Иван Сергеев, которого маринуют в играх РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат > АКМ-74У 14 часов назад

      Если вам лень смотреть повторы, а в динамике вы не видите футбол, то вам не стоит его смотреть. Еще раз напишу то, что написал час назад. Дукейрос махнул ногой вперед и назад. Контакта с Салтыковым не было. Салтыков стал валиться, когда Дукейрос уже убрал ногу. После многочисленных повторов это увидели уже и красно-белые эксперты, например, Федотов. Читайте его комментарий на СЭ, чемпионате и прочих ресурсах.

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