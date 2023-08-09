Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча против «Крыльев Советов» (1:0).

– Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка. Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы.

– Выпуская сегодня вратаря Александра Васютина, держали в уме игры в РПЛ?

– Вы же видите составы команд, играющих в кубковых матчах. Все тренеры держат в уме РПЛ – это самый важный турнир. Та ротация, которая есть, неизбежна в этом графике, поэтому получают игровое время те, кто меньше играет в чемпионате.