Игрок ЦСКА, получивший серьезную травму спины, избежал перелома позвоночника

Здоровья игроку. Вся карьера ещё впереди.
Стало известно о состоянии полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова.
- 17-летний игрок получил серьезную травму спины в матче с «Сочи».
- Его увезли на машине скорой помощи в первом тайме.
«Кириллу выполнили КТ и УЗИ малой брюшной полости. На завтрашний день Кириллу предписан постельный режим и далее сделаем дополнительное МРТ, после чего отпредилим срок лечения.
На данный момент можно констатировать, к счастью, самый худший из прогнозов не подтвердился. Данных, которые говорили бы о переломе позвоночника, нет! Будем обследовать Глебова дальше», – сказал директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо.