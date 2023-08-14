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    • Игрок ЦСКА, получивший серьезную травму спины, избежал перелома позвоночника

    Игрок ЦСКА, получивший серьезную травму спины, избежал перелома позвоночника

    Стало известно о состоянии полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова.

    • 17-летний игрок получил серьезную травму спины в матче с «Сочи».
    • Его увезли на машине скорой помощи в первом тайме.

    «Кириллу выполнили КТ и УЗИ малой брюшной полости. На завтрашний день Кириллу предписан постельный режим и далее сделаем дополнительное МРТ, после чего отпредилим срок лечения.

    На данный момент можно констатировать, к счастью, самый худший из прогнозов не подтвердился. Данных, которые говорили бы о переломе позвоночника, нет! Будем обследовать Глебова дальше», – сказал директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1192

      k611 4 часа назад

      Здоровья игроку. Вся карьера ещё впереди.

      1
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      Рейтинг: +21348

      Cleaner 6 часов назад

      17-летний игрок все же должен играть с 17-летними игроками. Не готовы игроки такого возраста к борьбе со взрослыми мужиками.

      0
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      Рейтинг: +3052

      АЛЕКС 58 > Cleaner 4 часа назад

      Тем более к подлым ударам сзади. Это уже не мужики,скорее пид..ы

      2
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      Рейтинг: +208

      Vladislaf > Cleaner 4 часа назад

      А как выпускники академий будут развиваться? Как раз таки должны через матчи с взрослыми набивать шишки, потом уже поздно будет. Просто конкретно Глебову не повезло - против него сыграли жестко. Но это не касается только молодых против любого игрока так могут сыграть и он может получить травму и неважно 17-ть или 25-ть.

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