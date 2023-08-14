Игрок ЦСКА, получивший серьезную травму спины, избежал перелома позвоночника

Стало известно о состоянии полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова.

17-летний игрок получил серьезную травму спины в матче с «Сочи».

Его увезли на машине скорой помощи в первом тайме.

«Кириллу выполнили КТ и УЗИ малой брюшной полости. На завтрашний день Кириллу предписан постельный режим и далее сделаем дополнительное МРТ, после чего отпредилим срок лечения.

На данный момент можно констатировать, к счастью, самый худший из прогнозов не подтвердился. Данных, которые говорили бы о переломе позвоночника, нет! Будем обследовать Глебова дальше», – сказал директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо.