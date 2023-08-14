Смолов: «Не верю, что как игрок доживу до возвращения России в Европу»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не верит в скорое возвращение России в еврокубки.

«Таким плотным календарeм готовят нас к еврокубкам? Дожить бы до этого времени. Мы какие уже в рейтинге? Не верю, что как игрок доживу до этого времени.

Я просто не вижу, что в ближайшем обозримом будущем может что-то произойти и нас вернут в еврокубки. Если до 40 лет домучаюсь, то всe возможно (смеeтся)» – сказал игрок.