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    • Смолов: «Не верю, что как игрок доживу до возвращения России в Европу»

    Смолов: «Не верю, что как игрок доживу до возвращения России в Европу»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов не верит в скорое возвращение России в еврокубки.

    «Таким плотным календарeм готовят нас к еврокубкам? Дожить бы до этого времени. Мы какие уже в рейтинге? Не верю, что как игрок доживу до этого времени.

    Я просто не вижу, что в ближайшем обозримом будущем может что-то произойти и нас вернут в еврокубки. Если до 40 лет домучаюсь, то всe возможно (смеeтся)» – сказал игрок.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • 33-летний Смолов весной сообщил об окончании карьеры в сборной России.
    • Из трофеев у Федора 2 Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +138

      яцык 5 часов назад

      Федя а ведь ты прав

      0
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      Рейтинг: +15828

      Алексей З 8 часов назад

      Грустно , но это так и есть.
      Зомби и душевнобольные не могут понять , как одно безрасудное решение упыря загнало страну в пропасть.
      Санкции , ежедневная гибель людей - ужас.

      2
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      Рейтинг: +2585

      моэм 11 часов назад

      Доживёшь... если РФС, ГД, СФ и правительство олигархов перестанут ползать на коленях перед Европой , умоляя вернуть их к себе , это кстати происходит и сейчас , когда мы с ними воюем , и одновременно правительство шлёт туда зерно, газ, нефть....а для начала надо бы прекратить платить УЕФА и ФИФА многомиллионные взносы , от этого буржуины умнеют намного быстрее ....а в УЕФА Россия должна "не возвращаться" , а ВОЙТИ на своих условиях и вместе с Крымом ....заявить что взносы будут только на этих условиях .

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      Рейтинг: +100

      Имя на этом сайте > моэм 6 часов назад

      прекратить платить УЕФА=====
      А эти члены такого не позволят.Где ж им тогда харчеваться ?
      "15 россиян вошли в состав административных органов УЕФА"
      https://bombardir.ru/news/703802-15-rossiyan-voshli-v-sostav-administrativnyh-organov-uefa

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      Рейтинг: +4929

      алдан2014 12 часов назад

      Что за мысли у этих Смоловых? Страна с Европой воюет,а им туда хочется..

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      Рейтинг: +15828

      Алексей З > алдан2014 6 часов назад

      С кем ты воюешь , кто на тебя нападал , кто тебе и твоим близким угрожает ?

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      Рейтинг: +100

      Имя на этом сайте 16 часов назад

      Даже дети Смолова не доживут до возвращения России в Европу.

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      Рейтинг: +4792

      Oldtrafford83 > Имя на этом сайте 9 часов назад

      Твой здравый смысл уже давно умер

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      Рейтинг: +2096

      Fialet > Имя на этом сайте 7 часов назад

      Да и насрать.

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