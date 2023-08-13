Мостовой прокомментировал хамство Дзюбы в адрес журналиста

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

– Можете себе представить, чтобы в ваше время кто-нибудь так ответил бы журналисту?

– Конечно, нет. И сравнивать нет смысла. Мы не понимаем многие вещи сегодняшнего поколения. Да, Артем так высказывается, но и журналисты ждут этого, они любят такое, правда ведь? Мы же видим, что сейчас происходит. Я и сам иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться где-нибудь по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?

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