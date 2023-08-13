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    • Мостовой прокомментировал хамство Дзюбы в адрес журналиста

    Мостовой прокомментировал хамство Дзюбы в адрес журналиста

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    – Можете себе представить, чтобы в ваше время кто-нибудь так ответил бы журналисту?

    – Конечно, нет. И сравнивать нет смысла. Мы не понимаем многие вещи сегодняшнего поколения. Да, Артем так высказывается, но и журналисты ждут этого, они любят такое, правда ведь? Мы же видим, что сейчас происходит. Я и сам иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться где-нибудь по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2948

      alefreddy 1 час назад

      подтвердил хамство и не более

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте 2 часа назад

      Мостовой прокомментировал хамство Дзюбы====
      Прикольно.Бомба дает источник «РБ Спорт»...А там нет слово хамство.
      Бомба меня за это забанит ? Пожизненно ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9234

      vladik12 > Имя на этом сайте 1 час назад

      Опять бухой там?

      1
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > vladik12 1 час назад

      Ну пивка выпил чутка.Бывает.

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      Рейтинг: +9234

      vladik12 > Имя на этом сайте 1 час назад

      Несомненно.

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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте > vladik12 53 минуты назад

      Обнакновенно

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