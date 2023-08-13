Игнашевич высказался о поражении «Балтики» от «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение в четвертом туре РПЛ от «Динамо» (0:2).

«Нам игра давалась, особенно в первом тайме. Но допустили ошибки, и у нас ноль очков. У нас нет проблем с физической подготовкой, но второй тайм вышел хуже, потому что мы не освежили позиции Сергея Пряхина и Артура Галояна. Структурно мы действовали лучше, чем в матче со «Спартаком», – сказал Игнашевич.