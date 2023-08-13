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    Игнашевич высказался о поражении «Балтики» от «Динамо»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение в четвертом туре РПЛ от «Динамо» (0:2).

    «Нам игра давалась, особенно в первом тайме. Но допустили ошибки, и у нас ноль очков. У нас нет проблем с физической подготовкой, но второй тайм вышел хуже, потому что мы не освежили позиции Сергея Пряхина и Артура Галояна. Структурно мы действовали лучше, чем в матче со «Спартаком», – сказал Игнашевич.

    • У «Динамо» 3 победы подряд.
    • «Балтика» идет на 12-м месте.
    • Впереди у калининградцев домашний матч с «Уралом» (19 августа).

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4673

      Ziklop 1 час назад

      голевые ошибки в одном месте , близнецы !

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