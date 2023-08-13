ЦСКА и «Сочи» обнародовали стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
- Встреча на московской «ВЭБ Арене» начнется в 20:00 мск.
ЦСКА: Тороп, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Обляков, Мухин, Глебов, Зделар, Мендес, А. Заболотный, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Лукин, Носков, Рядно, Кучаев, Ермаков, Арбузов, Кисляк, Файзуллаев, Гайч.
Сочи: Н. Заболотный, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.
Запасные: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Мещанинов, Агбалака, Ангбан, Батырев, Аносов, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Игнатьев.
Источник: РПЛ