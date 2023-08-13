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    Осинькин: «Крыльям» нужно взрастить игроков на продажу»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал понять, что клуб продолжит ориентироваться на продажу игроков.

    – Из «Крыльев Советов» этим летом не уходят лидеры. Изменили трансферную политику или подход к построению команды?

    – Или уже продали всех и теперь нужно взрастить других, чтобы продать. Два года назад в это время мы стартовали после выхода из ФНЛ. Много в первом круге тогда играли – Горшков, Ломаев. Солдатенков делил время с Бегичем и Черновым. Пруцев, Сергеев, Сарвели, Зиньковский – в других клубах. Сейчас мы немного стабилизировались, стало легче. Для любой команды стабильность идет в плюс в плане командных действий.

    • Осинькин в Самаре 3 года.
    • Тренер вернул клуб в РПЛ.
    • Самарцы идут в сезоне РПЛ без поражений.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102299

      zigbert 21 минуту назад

      Очень хорош сейчас в Крыльях Гарре. Его то скорей всего и приобретут лидеры РПЛ.

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      Рейтинг: +15821

      Алексей З 7 часов назад

      Боюсь что до осени вы можете лишиться ещё 2-3.
      Гарре , Салыков и Бейл лакомые кусочки, для того же Динамо , где после продажи Захаряна деньги есть.

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