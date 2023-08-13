Осинькин: «Крыльям» нужно взрастить игроков на продажу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал понять, что клуб продолжит ориентироваться на продажу игроков.

– Из «Крыльев Советов» этим летом не уходят лидеры. Изменили трансферную политику или подход к построению команды?

– Или уже продали всех и теперь нужно взрастить других, чтобы продать. Два года назад в это время мы стартовали после выхода из ФНЛ. Много в первом круге тогда играли – Горшков, Ломаев. Солдатенков делил время с Бегичем и Черновым. Пруцев, Сергеев, Сарвели, Зиньковский – в других клубах. Сейчас мы немного стабилизировались, стало легче. Для любой команды стабильность идет в плюс в плане командных действий.