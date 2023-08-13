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Стипиди считает, что у Дзюбы давно «съехала крыша»

13 августа 2023, 09:23

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказался о поведении Артема Дзюбы.

  • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
  • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Чего ожидать от человека, у которого давным-давно крыша съехала? Дзюба ведет себя безобразным образом, но все закрывают на это глаза и никаких наказаний для него нет. Человек что хочет, то и делает, и нет почему-то на него управы.

По какому праву он оскорбляет людей? А он не думает, что ему тоже могут что-то куда-то засунуть? И что он будет делать тогда? Он герой по той причине, что все у него проходит безнаказанно», – сказал Стипиди.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
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