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    • «Локомотив» перед матчем с «Крыльями» угощает фанатов жареными крылышками

    «Локомотив» перед матчем с «Крыльями» угощает фанатов жареными крылышками

    В «Локомотиве» придумали провокационный ход в преддверии игры 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    Московский клуб решил угощать болельщиков жареными крылышками.

    «Жарим крылышки на «РЖД Арене». На площади перед стадионом мы приготовим для вас вкуснейшие куриные крылья.

    Обязательно заходите подкрепиться перед игрой, чтобы поддержать команду с новыми силами. Мангал будет ждать вас у шатра», – говорится в анонсе «Локо».

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +683

      life85 3 часа назад

      Недожарили )))

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      Рейтинг: +5800

      fakeid 8 часов назад

      очень смешно. почти как свиной шашлык перед спартаком.

      2
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      Рейтинг: +795

      eugen-han 8 часов назад

      Лучше бы куриные мозги приготовили для полного соответствия.Если у курицы муж петух, то у ,, проводниц"- это тяжёлый случай в виде поноса, который массово может произойти в ,,черкизоне"на ржд-стадионе.

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      Рейтинг: +1722

      balam > eugen-han 7 часов назад

      с юмором проблема?

      1
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      Рейтинг: +6910

      Антибиотик > eugen-han 6 часов назад

      Не обижайся на дураков. У нас в клубе, что пресс служба, что руководство, одни понтобросы. Играть мы еще не научились, денег на трансферы нет, от балласта не избавились, зато они постоянно выделываются в ущерб имиджа команды. Болельщики и тем более игроки тут не причем.

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      Рейтинг: +795

      eugen-han > balam 6 часов назад

      У тебя понос что ли словесный начинается?

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      Рейтинг: +3078

      фанат джигурды > eugen-han 5 часов назад

      Товарищ, чего на ерунду обращать внимание. Понаберут ****, лучше бы улицы мели- больше пользы было бы.
      Сегодня благодаря Косте мы знатно отскочили...

      p.s. Крылышки никогда и нигде не беру- в них есть нечего!

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