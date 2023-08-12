«Локомотив» перед матчем с «Крыльями» угощает фанатов жареными крылышками

В «Локомотиве» придумали провокационный ход в преддверии игры 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Московский клуб решил угощать болельщиков жареными крылышками.

«Жарим крылышки на «РЖД Арене». На площади перед стадионом мы приготовим для вас вкуснейшие куриные крылья.

Обязательно заходите подкрепиться перед игрой, чтобы поддержать команду с новыми силами. Мангал будет ждать вас у шатра», – говорится в анонсе «Локо».