Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Крыльями Советов»

    Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
    • «Локо» ушел от поражения благодаря голу на 93-й минуте.
    • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

    «Не удавалась игра. Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество.

    Не будем говорить персонально по игрокам. Когда команда выигрывает, априори побеждают командные игроки, а когда команда проигрывает, виноват тренер.

    Неудовлетворительный старт, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры», – сказал Галактионов.

    Новости по теме
    Обзор матча «Локомотив» – «Крылья Советов»: голы и лучшие моменты (видео)
    РПЛ. «Локомотив» спас ничью в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:1) 38
    «Локомотив» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 4-й тур РПЛ 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 