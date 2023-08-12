Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Локо» ушел от поражения благодаря голу на 93-й минуте.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

«Не удавалась игра. Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество.

Не будем говорить персонально по игрокам. Когда команда выигрывает, априори побеждают командные игроки, а когда команда проигрывает, виноват тренер.

Неудовлетворительный старт, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры», – сказал Галактионов.