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    • РПЛ. «Локомотив» спас ничью в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:1)

    РПЛ. «Локомотив» спас ничью в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:1)

    «Локомотив» ушел от поражения в домашнем матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    Итоговый счет – 1:1. У самарцев забил Николай Рассказов, у москвичей – Константин Марадишвили.

    Гости в середине второго тайма не реализовали пенальти.

    «Локо» с пятью очками поднялся на шестое место в таблице лиги. «Крылья» набрали восемь баллов и остались на четвертой строчке.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Рассказов, 86; 1:1 – Марадишвили, 90+3.

    Незабитый пенальти: нет – Гарре, 60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1197

      qawzsexdr 10 минут назад

      Крылья короли упушеных возможностей забить.

      0
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      Рейтинг: +1691

      aubergine 39 минут назад

      Крылышки просто топ. Паровозы отскочили на самом деле, и на ничью даже не наиграли.

      1
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      Рейтинг: +5494

      PAREVG. 2 часа назад

      Нет слов по игре.
      Один только мат, все хорошо было по осени, а сейчас что происходит понять не могу.
      Команда почти не изменилась, а игры нет, осенью была, а весной пропала.
      Не могу понять что происходит.

      0
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      Рейтинг: +795

      eugen-han > PAREVG. 1 час назад

      Наоборот наверное. В смысле того, что перепутал осень с весной. Сейчас как бы осень.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5494

      PAREVG. > eugen-han 1 час назад

      А, верно, осень скоро.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2092

      Fialet 3 часа назад

      Цзюба конечно дерьмо, но когда его прижимают к стенке, он способен на морально волевых делать вещи. Это единственное, за что его можно уважать. А Галактионов херота, побежал в столицу, так пусть обосрётся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +920

      FCSpartakM 4 часа назад

      третья игра локо -и слабо,очень слабо.

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      Ответить
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      Рейтинг: +33914

      zra78 5 часов назад

      Смотрел второй тайм, бл@ть что с ними стало?
      А болелы других команд почему обсираете команду не свою и когда обсирают вашу визжите и слюной брызжите? Лицемеры...

      4
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      ...
      Рейтинг: +6910

      Антибиотик > zra78 2 часа назад

      Они не лицемеры, они заднеприводные ушлепки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5743

      neim 5 часов назад

      Крылья нынче наверное многим командам нервы по портят.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1083

      S.K.V. 5 часов назад

      Крылья были лучше ! Жаль не удержали победу.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +15793

      Алексей З 5 часов назад

      Великий отскок.
      Поражает метаморфоза происходящая с командами.
      ЛОКО И Ростов не узнать , теперь Крылья и Урал на виду. Что весной не залетало , сечас прёт.
      Оренбург , Ахмат куда всё делось ?
      Стабильны только Спартак и цска. Одни как пропускали авоськами , так и пропускают , вторые стабильно набирают очки.
      Фаворита не видно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      Рыло свина 5 часов назад

      отскочили проводницы!

      7
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