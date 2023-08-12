«Локомотив» ушел от поражения в домашнем матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Итоговый счет – 1:1. У самарцев забил Николай Рассказов, у москвичей – Константин Марадишвили.

Гости в середине второго тайма не реализовали пенальти.

«Локо» с пятью очками поднялся на шестое место в таблице лиги. «Крылья» набрали восемь баллов и остались на четвертой строчке.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Рассказов, 86; 1:1 – Марадишвили, 90+3.

Незабитый пенальти: нет – Гарре, 60.

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