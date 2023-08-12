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  • РПЛ. «Локомотив» спас ничью в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:1)

РПЛ. «Локомотив» спас ничью в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:1)

12 августа 2023, 16:57
36

«Локомотив» ушел от поражения в домашнем матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Итоговый счет – 1:1. У самарцев забил Николай Рассказов, у москвичей – Константин Марадишвили.

Гости в середине второго тайма не реализовали пенальти.

«Локо» с пятью очками поднялся на шестое место в таблице лиги. «Крылья» набрали восемь баллов и остались на четвертой строчке.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Рассказов, 86; 1:1 – Марадишвили, 90+3.

Незабитый пенальти: нет – Гарре, 60.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив
Комментарии (36)
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Красногорск_Фан
1691848759
Очко с дурным запахом. Локомотив ничего не показал и забил гол не вытекающий из игры. Крылья заслуживали победы. Лантратов молодец . Но в прошлом сезоне был лучшим часто Худяков и Локо в эти моменты был в грубоком кризисе. Никогда такого не было и вот снова ((
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portero
1691849266
Эх Крылья не можете вы удержать победу, а ведь так близко было!!!! Сначала забить неиогли, а забив не смогли удержать победу....
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Александр.Т.
1691849504
Позорищная игра от локомотива, только вратарь хорошо играл остальные наелись Дашеньки крыльев у стадиона,пешком ходили весь матч, до 85 минуты ноль ударов в створ))) два угла всего))
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АЛЕКС 58
1691849515
Повезло проводницам,нечего сказать..а Крылья молодцы!
Ответить
ilichkadr
1691849624
Отскочила дрезина.
Ответить
фанат джигурды
1691849702
Если у Галактионова вся тактика "Навесь на рукоблуда", то грош цена такому тренеру! Пусть Пашинин главным становится!
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Рыло свина
1691849831
отскочили проводницы!
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S.K.V.
1691850030
Крылья были лучше ! Жаль не удержали победу.
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neim
1691850387
Крылья нынче наверное многим командам нервы по портят.
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zra78
1691850862
Смотрел второй тайм, бл@ть что с ними стало? А болелы других команд почему обсираете команду не свою и когда обсирают вашу визжите и слюной брызжите? Лицемеры...
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