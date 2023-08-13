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    • Хубулов из «Крыльев» объяснил упущенную победу над «Локомотивом»

    Хубулов из «Крыльев» объяснил упущенную победу над «Локомотивом»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался после матча четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    • Самарцы пропустили на 91-й минуте от Константина Марадишвили.
    • «Крылья» идут в сезоне РПЛ без поражений.
    • Впереди у самарцев гостевой матч с «Рубином» (18 августа).

    «Результат с «Локомотивом» точно нельзя оценивать с положительной стороны. Считаю, что «Крылья» не приобрели одно очко, а потеряли два, потому что должны были побеждать.

    В конце матча случилось так, как обычно и бывает – давление из-за результата. Поэтому прижались к своим воротам. У «Локомотива» один удар в створ за всю игру, а ещe и правоногий футболист забил с левой. Удача была на стороне «Локо», – сказал Хубулов.

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    Источник: «Чемпионат»

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