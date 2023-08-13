Хубулов из «Крыльев» объяснил упущенную победу над «Локомотивом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался после матча четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Самарцы пропустили на 91-й минуте от Константина Марадишвили.

«Крылья» идут в сезоне РПЛ без поражений.

Впереди у самарцев гостевой матч с «Рубином» (18 августа).

«Результат с «Локомотивом» точно нельзя оценивать с положительной стороны. Считаю, что «Крылья» не приобрели одно очко, а потеряли два, потому что должны были побеждать.

В конце матча случилось так, как обычно и бывает – давление из-за результата. Поэтому прижались к своим воротам. У «Локомотива» один удар в створ за всю игру, а ещe и правоногий футболист забил с левой. Удача была на стороне «Локо», – сказал Хубулов.