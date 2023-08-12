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    Гвардиола рассказал о травме Де Брюйне

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новое повреждение полузащитника Кевина Де Брюйне.

    • Бельгиец травмировался во время матча 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0).
    • Он покинул поле на 23-й минуте.

    «К сожалению, он снова травмирован. Кевин сказал, что это та же травма, что была у него в финале Лиги чемпионов.

    Он хорошо восстановился, но теперь мы потеряли его снова на неопределeнный срок. Нам нужно подумать, а также проконсультироваться с врачами и физиотерапевтами.

    Кевин должен расслабиться, восстановиться и вернуться. Он очень хорошо себя чувствовал до травмы», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Sky Sports

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