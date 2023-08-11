Де Брюйне получил травму в матче 1-го тура АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не смог доиграть матч 1-го тура АПЛ с «Бернли».

Бельгиец вышел в стартовом составе «Сити», но уже на 23-й минуте покинул поле из-за травмы. Его заменил Матео Ковачич.

Для Де Брюйне этот матч стал вторым после финала Лиги чемпионов, в котором он получил травму и был заменен в первом тайме.

Фото: IMAGO/Malcolm Bryce