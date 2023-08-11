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    Де Брюйне получил травму в матче 1-го тура АПЛ

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не смог доиграть матч 1-го тура АПЛ с «Бернли».

    Бельгиец вышел в стартовом составе «Сити», но уже на 23-й минуте покинул поле из-за травмы. Его заменил Матео Ковачич.

    Для Де Брюйне этот матч стал вторым после финала Лиги чемпионов, в котором он получил травму и был заменен в первом тайме.

    Фото: IMAGO/Malcolm Bryce

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    11.08.2023 23:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17808

      Garrincha58 22 часа назад

      по ходу ещё один звёздный бельгиец заканчивает с футболом (Венсан Компани Эден Азар) такие игрочища и травмы не дали им полностью реализовать свой потенциал

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