Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о поражении «Спартака»: «Все становится на свои места»

Червиченко – о поражении «Спартака»: «Все становится на свои места»

11 августа 2023, 21:34
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения команды в четвертом туре РПЛ от «Урала» (2:3).

  • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

«Матч «Урал» – «Спартак» отличный, как и в принципе все в этом сезоне, что на Кубок, что в чемпионате. Сезон начался весело – много мячей. Мне очень нравится! То, что «Спартак» получит минимум два мяча – это я ещe до матча говорил. Обороны у «Спартака» не то что нет – она очень слабая. Оборона на уровне тех команд, которые «Спартак» до этого гонял.

Первое поражение? Так сложился календарь, что первые матчи выпали на аутсайдеров, которые явно слабее «Спартака». Тем более с таким нападением. Дальше всe начинает становиться на свои места. «Урал» сегодня был лучше, и моментов было больше. При том, что «Спартаку» везло, как в голе Соболева с отскока с рикошетом, но даже везение не помогло им выиграть, и всe равно «Урал» смог переломить.

Дальше, я думаю, что в матче с «Зенитом» будет ещe сложнее – «Зенит» догоняет и уже злой. Если они решат свои внутренние проблемы, которые стали возникать, то, скорее всего, «Спартак» ничего хорошего в этом матче не ждeт», – считает Червиченко.

Еще по теме:
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак» 9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится» 6
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком» 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1691813488
Какое место т Урал занял в прошлом сезоне?
Ответить
SLADE2019
1691818158
В чем то он прав, этот толстозадый. Некоторые вещи становятся на места. Например то, что Литвинов - это дно, как сейчас модно выражаться. Бегает, бегает с горящими глазами, а когда надо элементарно сыграть на отбой, как будто в штаны наложил. Абаскаль может и хороший парень, в целом, но игру в обороне наладить не в состоянии.
Ответить
Главные новости
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
3
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
Все новости
Все новости
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
22:44
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
22:16
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
21:27
3
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+