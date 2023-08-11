Червиченко – о поражении «Спартака»: «Все становится на свои места»

В чем то он прав, этот толстозадый. Некоторые вещи становятся на места. Например то, что Литвинов - это дно, как сейчас модно выражаться. Бегает, бегает с горящими глазами, а когда надо элементарно сыграть на отбой, как будто в штаны наложил. Абаскаль может и хороший парень, в целом, но игру в обороне наладить не в состоянии.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения команды в четвертом туре РПЛ от «Урала» (2:3).
- Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.
«Матч «Урал» – «Спартак» отличный, как и в принципе все в этом сезоне, что на Кубок, что в чемпионате. Сезон начался весело – много мячей. Мне очень нравится! То, что «Спартак» получит минимум два мяча – это я ещe до матча говорил. Обороны у «Спартака» не то что нет – она очень слабая. Оборона на уровне тех команд, которые «Спартак» до этого гонял.
Первое поражение? Так сложился календарь, что первые матчи выпали на аутсайдеров, которые явно слабее «Спартака». Тем более с таким нападением. Дальше всe начинает становиться на свои места. «Урал» сегодня был лучше, и моментов было больше. При том, что «Спартаку» везло, как в голе Соболева с отскока с рикошетом, но даже везение не помогло им выиграть, и всe равно «Урал» смог переломить.
Дальше, я думаю, что в матче с «Зенитом» будет ещe сложнее – «Зенит» догоняет и уже злой. Если они решат свои внутренние проблемы, которые стали возникать, то, скорее всего, «Спартак» ничего хорошего в этом матче не ждeт», – считает Червиченко.