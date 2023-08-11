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    • Червиченко – о поражении «Спартака»: «Все становится на свои места»

    Червиченко – о поражении «Спартака»: «Все становится на свои места»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения команды в четвертом туре РПЛ от «Урала» (2:3).

    • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

    «Матч «Урал» – «Спартак» отличный, как и в принципе все в этом сезоне, что на Кубок, что в чемпионате. Сезон начался весело – много мячей. Мне очень нравится! То, что «Спартак» получит минимум два мяча – это я ещe до матча говорил. Обороны у «Спартака» не то что нет – она очень слабая. Оборона на уровне тех команд, которые «Спартак» до этого гонял.

    Первое поражение? Так сложился календарь, что первые матчи выпали на аутсайдеров, которые явно слабее «Спартака». Тем более с таким нападением. Дальше всe начинает становиться на свои места. «Урал» сегодня был лучше, и моментов было больше. При том, что «Спартаку» везло, как в голе Соболева с отскока с рикошетом, но даже везение не помогло им выиграть, и всe равно «Урал» смог переломить.

    Дальше, я думаю, что в матче с «Зенитом» будет ещe сложнее – «Зенит» догоняет и уже злой. Если они решат свои внутренние проблемы, которые стали возникать, то, скорее всего, «Спартак» ничего хорошего в этом матче не ждeт», – считает Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.08.2023 21:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1415

      SLADE2019 14 часов назад

      В чем то он прав, этот толстозадый. Некоторые вещи становятся на места. Например то, что Литвинов - это дно, как сейчас модно выражаться. Бегает, бегает с горящими глазами, а когда надо элементарно сыграть на отбой, как будто в штаны наложил. Абаскаль может и хороший парень, в целом, но игру в обороне наладить не в состоянии.

      0
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      Рейтинг: +285

      Александр.Т. 15 часов назад

      Какое место т Урал занял в прошлом сезоне?

      0
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 августа, 22:19

      Так все и было на своих местах. Спартак со страшным скрипом и в мучениях обыгрывал самые слабые команды РПЛ. При этом пропуская ЧЕТЫРЕ гола от Нижнего Новгорода! Спартачи, чудес не бывает. Сморитесь, что Спартак сейчас команда максимум десятого места...

      2
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      Рейтинг: +13046

      Вомбат > Cleaner 22 часа назад

      Я с вами не согласен. Потенциал Спартака был виден в первых 5 матчах сезона. Он высокий. Сегодня Спартак сыграл ужасно потому, что на них давил груз ответственности. Они могли укрепиться на первом месте, но не справились с нервами и перегорели. Конечно, это говорит о том, что Спартаку, скорее всего, рано бороться за золото. Но у них сильный тренер, и за серебро они точно поборются. Про 10 место - не смешно.

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З > Cleaner 13 часов назад

      Клитор, постоянно обсуждаешь Спартак и ржошь, ты сам чьих будешь ?
      Конь !!!
      У вас нет проблем , всё зашибись ?
      Наверно зря даже время на тебя убого тратить, ведь просто здесь чтобы пукать, по любой причине.
      Засветился , навонял и пошёл ржать.
      Спартак играет на то место , которое занимает.
      Для вас дебилов и существует турнирная таблица.

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      Рейтинг: +21322

      Cleaner > Вомбат 11 часов назад

      Про 10 место не смешно. С этим согласен. Но это реальное место Спартака на данный момент. Может быть и хуже, и Спартаку придется бороться за место в РПЛ.

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З > Вомбат 11 часов назад

      Ничего на них не давило и что значит перегорели ?
      Там глаза горели у трёх игроков ( Промес , Соболев и Рябчук ) , остальные мучались. Именно в желании и агрессии Урал был сильнее.
      "День открытых дверей " длится с Нового года, были куплены и в защиту игроки , но прогресса не видно.
      Возникают уже вопросы , а данный тренер может ставить игру в защите ?
      Пока в Лукойле терпят , доверяют.
      Будем посмотреть.

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