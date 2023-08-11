Червиченко – о поражении «Спартака»: «Все становится на свои места»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения команды в четвертом туре РПЛ от «Урала» (2:3).

Москвичи вели в счете до 90-й минуты.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

«Матч «Урал» – «Спартак» отличный, как и в принципе все в этом сезоне, что на Кубок, что в чемпионате. Сезон начался весело – много мячей. Мне очень нравится! То, что «Спартак» получит минимум два мяча – это я ещe до матча говорил. Обороны у «Спартака» не то что нет – она очень слабая. Оборона на уровне тех команд, которые «Спартак» до этого гонял.

Первое поражение? Так сложился календарь, что первые матчи выпали на аутсайдеров, которые явно слабее «Спартака». Тем более с таким нападением. Дальше всe начинает становиться на свои места. «Урал» сегодня был лучше, и моментов было больше. При том, что «Спартаку» везло, как в голе Соболева с отскока с рикошетом, но даже везение не помогло им выиграть, и всe равно «Урал» смог переломить.

Дальше, я думаю, что в матче с «Зенитом» будет ещe сложнее – «Зенит» догоняет и уже злой. Если они решат свои внутренние проблемы, которые стали возникать, то, скорее всего, «Спартак» ничего хорошего в этом матче не ждeт», – считает Червиченко.