Тренер Казахстана: «ЦСКА испытывает финансовые трудности»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиеа отреагировал на готовящийся трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».
«Нужно находиться в клубе, чтобы понимать, что потеряет ЦСКА с уходом Зайнутдинова. Судя по тому, что сейчас клуб только продаeт в большом количестве, ЦСКА испытывает финансовые трудности – на вход трансферов нет. Для клуба на сегодняшний день важна финансовая составляющая», – сказал Адиев.
- Клубы договорились о трансфере игрока за 5 миллионов евро.
- Матч 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» (13 августа) станет прощальным для Зайнутдинова.
- В начале следующей недели футболист отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Источник: «Чемпионат»