Тренер Казахстана: «ЦСКА испытывает финансовые трудности»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиеа отреагировал на готовящийся трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».

«Нужно находиться в клубе, чтобы понимать, что потеряет ЦСКА с уходом Зайнутдинова. Судя по тому, что сейчас клуб только продаeт в большом количестве, ЦСКА испытывает финансовые трудности – на вход трансферов нет. Для клуба на сегодняшний день важна финансовая составляющая», – сказал Адиев.