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    Тренер Казахстана: «ЦСКА испытывает финансовые трудности»

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиеа отреагировал на готовящийся трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».

    «Нужно находиться в клубе, чтобы понимать, что потеряет ЦСКА с уходом Зайнутдинова. Судя по тому, что сейчас клуб только продаeт в большом количестве, ЦСКА испытывает финансовые трудности – на вход трансферов нет. Для клуба на сегодняшний день важна финансовая составляющая», – сказал Адиев.

    • Клубы договорились о трансфере игрока за 5 миллионов евро.
    • Матч 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» (13 августа) станет прощальным для Зайнутдинова.
    • В начале следующей недели футболист отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.08.2023 20:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 22 часа назад

      у гинера в украине все отняли и бюджет поплыл.Хотя он не только один спонсор

      1
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    • ...
      Рейтинг: +869

      bratskij 11 августа, 20:53

      Твоя правда. Такой клуб, а скатился в нищеброды.

      3
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      Рейтинг: +750

      RUSARM > bratskij 5 часов назад

      Обидно то,что вроде много болельщиков есть высоко сидящих в верхах, а помощи то нет!! Одно бла,бла.бла!!

      1
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      Рейтинг: +869

      bratskij > RUSARM 3 часа назад

      Согласен. Да как с этими барыгами банкирскими связались, не по своей воле правда, так вообще понеслись по наклонной на 8 передаче.

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