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    Шапи объяснил, почему дал пощечину футболисту в Израиле

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о драке в чемпионате Израиля.

    – Зачем вы дали пощечину футболисту в Израиле?

    – Если вы видели тот матч, то знаете, что первым ударили меня – кулаком по затылку. У меня последовала ответная реакция. А что я должен был делать? Если тебя ударят, ты будешь стоять?

    – Думаю, нет. Зависит от ситуации.

    – Если меня бьют, я бью в ответ. Я никогда первым человека не бил. Когда меня ударят, ответный удар – это естественная реакция. Я вырос в Дагестане, там так делается. Если вы знаете Дагестан.

    – Кажется, из-за ответного удара вы и не остались в Израиле.

    – Возможно, так и есть. Значит, так суждено.

    • В составе «Хапоэля» фланговый форвард провел 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
    • Он стал серебряным призером чемпионата Израиля.
    • Шапи вернулся в «Краснодар».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.08.2023 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +725

      Baggio1986 11 августа, 08:13

      "Там так делается" да да)))

      1
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      Рейтинг: +136

      Slavan52 10 августа, 18:39

      Молодец

      0
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