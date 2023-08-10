Шапи объяснил, почему дал пощечину футболисту в Израиле

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о драке в чемпионате Израиля.

– Зачем вы дали пощечину футболисту в Израиле?

– Если вы видели тот матч, то знаете, что первым ударили меня – кулаком по затылку. У меня последовала ответная реакция. А что я должен был делать? Если тебя ударят, ты будешь стоять?

– Думаю, нет. Зависит от ситуации.

– Если меня бьют, я бью в ответ. Я никогда первым человека не бил. Когда меня ударят, ответный удар – это естественная реакция. Я вырос в Дагестане, там так делается. Если вы знаете Дагестан.

– Кажется, из-за ответного удара вы и не остались в Израиле.

– Возможно, так и есть. Значит, так суждено.