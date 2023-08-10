Шапи сыграл за «Краснодар» впервые за год: его комментарий

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями после кубкового матча с «Динамо».

23-летний футболист сыграл за родную команду впервые за год.

Он поучаствовал в матче с «Локомотивом» (3:0) 6 августа 2022-го, после чего ушел в аренду в «Хапоэль Беер-Шева».

«Краснодар» в среду проиграл «Динамо» со счетом 3:4.

«Я скучал по «Краснодару». В матче с «Динамо» сыграл 90 минут – получил удовольствие.

Готов ли сейчас конкурировать за место в составе? Я никогда этого не боялся. У меня раньше была сильнее конкуренция в «Краснодаре», – сказал Шапи.