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    Шапи сыграл за «Краснодар» впервые за год: его комментарий

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями после кубкового матча с «Динамо».

    • 23-летний футболист сыграл за родную команду впервые за год.
    • Он поучаствовал в матче с «Локомотивом» (3:0) 6 августа 2022-го, после чего ушел в аренду в «Хапоэль Беер-Шева».
    • «Краснодар» в среду проиграл «Динамо» со счетом 3:4.

    «Я скучал по «Краснодару». В матче с «Динамо» сыграл 90 минут – получил удовольствие.

    Готов ли сейчас конкурировать за место в составе? Я никогда этого не боялся. У меня раньше была сильнее конкуренция в «Краснодаре», – сказал Шапи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.08.2023 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      odessakmv 10 августа, 12:11

      был, если честно, не очень, хотя пару раз сделал неплохие обостряющие передачи

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