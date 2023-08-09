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    Федотов сравнил игроков «Факела» с панфиловцами

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов проанализировал кубковый матч против «Факела» (0:2).

    • Дубль оформил Максим Максимов.
    • Это 1-я победа «Факела» в сезоне.
    • У ЦСКА впереди матч 4-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Мы говорили перед игрой, что это Кубок, здесь всe 50 на 50. Не скажу, что не было желания. Не забиваешь ты – забивают тебе. У нас было предостаточно моментов, которые можно было доиграть и которые были «железные», но сегодня голов не случилось. Мы сделали две ошибки, за что нас соперник мастерски наказал.

    Виллиан Роша без подготовки отыграл прошлый матч после травмы и после одной тренировки. Это была потеря концентрации. Первый гол… Это та часть поля, где ошибки нельзя допускать. В опорной зоне не оказалось игрока, и мы получили гол. Пока неизвестно, насколько серьезно всe с Миланом Гайичем. Будет МРТ, посмотрим, как всe это выглядит.

    Нам не хватало завершающего удара, хладнокровия, чтобы поставить финальную точку. Но надо отдать должное сопернику, 11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.

    Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной, тройнички за тройничком, у нас есть потери», – сказал Федотов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.08.2023 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 2 часа назад

      Если они панфиловцы, то ты кто со своей шайкой-лейкой, фрицы недобитые?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4060

      anatolich72 5 часов назад

      Дебильные сравнение дебилоид, получается армейцы фашисты

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      SunnyDay 7 часов назад

      Тройничок дело хлопотное!)

      0
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