Федотов сравнил игроков «Факела» с панфиловцами

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов проанализировал кубковый матч против «Факела» (0:2).

Дубль оформил Максим Максимов.

Это 1-я победа «Факела» в сезоне.

У ЦСКА впереди матч 4-го тура РПЛ против «Сочи».

«Мы говорили перед игрой, что это Кубок, здесь всe 50 на 50. Не скажу, что не было желания. Не забиваешь ты – забивают тебе. У нас было предостаточно моментов, которые можно было доиграть и которые были «железные», но сегодня голов не случилось. Мы сделали две ошибки, за что нас соперник мастерски наказал.

Виллиан Роша без подготовки отыграл прошлый матч после травмы и после одной тренировки. Это была потеря концентрации. Первый гол… Это та часть поля, где ошибки нельзя допускать. В опорной зоне не оказалось игрока, и мы получили гол. Пока неизвестно, насколько серьезно всe с Миланом Гайичем. Будет МРТ, посмотрим, как всe это выглядит.

Нам не хватало завершающего удара, хладнокровия, чтобы поставить финальную точку. Но надо отдать должное сопернику, 11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.

Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной, тройнички за тройничком, у нас есть потери», – сказал Федотов.