Зарема прокомментировала дисквалификацию Барриоса на один матч

Зарема Салихова прокомментировала решение КДК РФС, который не стал дополнительно наказывать полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.
- После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
- Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.
- Барриос пропустит один матч РПЛ – против «Факела» в 4-м туре.
- Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.
«Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест дисквалифицируют на четыре игры. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают бан только на одну игру.
У меня вопрос к Алаеву: «Какую линию «Динамо» и другим клубам надо лучше тренировать?» – заявила Салихова.
Источник: Metaratings