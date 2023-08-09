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    • Зарема прокомментировала дисквалификацию Барриоса на один матч

    Зарема прокомментировала дисквалификацию Барриоса на один матч

    Зарема Салихова прокомментировала решение КДК РФС, который не стал дополнительно наказывать полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

    • После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
    • Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.
    • Барриос пропустит один матч РПЛ – против «Факела» в 4-м туре.
    • Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

    «Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест дисквалифицируют на четыре игры. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают бан только на одну игру.

    У меня вопрос к Алаеву: «Какую линию «Динамо» и другим клубам надо лучше тренировать?» – заявила Салихова.

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    Источник: Metaratings

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    09.08.2023 18:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +655

      Symbol 15 часов назад

      Да нормально дали. Не летел он убивать. Да попал, но не думаю, что у Барриоса такой "интеллект", чтобы замаскировать желание нанести травму, под игру "второй ногой") Хоть и презираю ГазДонат, но тут справедливо

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 17 часов назад

      Зря свини радовались, не прокатило!

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      Рейтинг: +20

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 17 часов назад

      А москвичи всегда по отношению к питерцам пристрастны

      1
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      Рейтинг: +7307

      Semenycch 17 часов назад

      Намеренно? Двумя ногами? Женские поросячьи глаза мозгам покоя не дают? Или наоборот?

      1
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      Рейтинг: +40

      baben86 17 часов назад

      Я надеюсь еще осталисьадекватные болельщики Спартака, но мне кажется ее высказывания для них это противно)) повторяю адекватных..

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      Рейтинг: +5691

      fakeid 17 часов назад

      п*дрила ты ё*аная заремба. фол дуарте на малкоме пересмотри, там в разы жёстче было. но 1 матч дали. цука тупорылая.

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 17 часов назад

      это кого-то удивило ?
      вы блдь, своих глашатых с матч-тв ставите в непонятку , как ещё эти решения аргументировать ?
      Хотя вам всё поХ, каждый день убивают не за Х , а тут какой-то футбол.

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      Рейтинг: +11746

      "supermax" 18 часов назад

      судейскую линию....не то чтобы чаще, но больше

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      Рейтинг: +1573

      вальтер79 18 часов назад

      что не нравиться ну и чеши вместе с фк пищевиком в другую лигу а лучше в фнл)))

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      Рейтинг: +2439

      Болотоход 19 часов назад

      Женщина права как всегда!
      Но не нужно забывать это газпром!!
      С помойкой спорить бесстолку!
      Мафия вся от туда не нужно забывать!
      Еще раз говорю - если бы на месте вши был бы игрок Спартака дали бы по МАКСИМУМУ!
      Что нужно сделать блеклому что бы его хоть раз наказали по полной мере что бы знал?? Поломать ноги или кантузить? Газпрому все можно! Газпром лига.

      2
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