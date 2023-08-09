Зарема прокомментировала дисквалификацию Барриоса на один матч

Зарема Салихова прокомментировала решение КДК РФС, который не стал дополнительно наказывать полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.

Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.

Барриос пропустит один матч РПЛ – против «Факела» в 4-м туре.

Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест дисквалифицируют на четыре игры. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают бан только на одну игру.

У меня вопрос к Алаеву: «Какую линию «Динамо» и другим клубам надо лучше тренировать?» – заявила Салихова.