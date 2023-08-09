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  • Зарема прокомментировала дисквалификацию Барриоса на один матч

Зарема прокомментировала дисквалификацию Барриоса на один матч

9 августа 2023, 18:51
6

Зарема Салихова прокомментировала решение КДК РФС, который не стал дополнительно наказывать полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

  • После вмешательства VAR игрок «Зенита» получил красную карточку.
  • Сообщалось, что Барриосу грозит от 3 до 6 матчей дисквалификации.
  • Барриос пропустит один матч РПЛ – против «Факела» в 4-м туре.
  • Колумбиец сыграет со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«Соболева, которого провоцировали всю игру, за жест дисквалифицируют на четыре игры. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают бан только на одну игру.

У меня вопрос к Алаеву: «Какую линию «Динамо» и другим клубам надо лучше тренировать?» – заявила Салихова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар Салихова Зарема
Комментарии (6)
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вальтер79
1691597516
что не нравиться ну и чеши вместе с фк пищевиком в другую лигу а лучше в фнл)))
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"supermax"
1691598322
судейскую линию....не то чтобы чаще, но больше
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baben86
1691602714
Я надеюсь еще осталисьадекватные болельщики Спартака, но мне кажется ее высказывания для них это противно)) повторяю адекватных..
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Пингвины Антарктиды/Толян
1691603028
А москвичи всегда по отношению к питерцам пристрастны
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paracetamol
1691603273
Зря свини радовались, не прокатило!
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Symbol
1691611008
Да нормально дали. Не летел он убивать. Да попал, но не думаю, что у Барриоса такой "интеллект", чтобы замаскировать желание нанести травму, под игру "второй ногой") Хоть и презираю ГазДонат, но тут справедливо
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